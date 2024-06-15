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Ajda Pekkan Konserinde Güvenlik Görevlisinin Eşini Arayarak Konseri Dinlettiği Anlar Gönülleri Fethetti

Ajda Pekkan Konserinde Güvenlik Görevlisinin Eşini Arayarak Konseri Dinlettiği Anlar Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 10:16

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Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran’da hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. “Ajda Pekkan ve Arkadaşları” adlı konser Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşti. Etkileyici konserde Ajda Pekkan’a birçok başarılı isim eşlik etti.

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Yoğun ilgi gören konserde güvenliği sağlayan bir görevli dinleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Yoğun ilgi gören konserde güvenliği sağlayan bir görevli dinleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Romantik güvenlik görevlisi eşini görüntülü arayarak konseri ona da dinlettiği anlarla hepimizi duygulandırdı.

Romantik güvenlik görevlisi eşini görüntülü arayarak konseri ona da dinlettiği anlarla hepimizi duygulandırdı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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