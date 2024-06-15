Ajda Pekkan Konserinde Güvenlik Görevlisinin Eşini Arayarak Konseri Dinlettiği Anlar Gönülleri Fethetti

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran’da hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. “Ajda Pekkan ve Arkadaşları” adlı konser Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşti. Etkileyici konserde Ajda Pekkan’a birçok başarılı isim eşlik etti.