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Ahmet Davutoğlu “Arabanız Çok Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?” Akımıyla TikTok’a Katıldı

Ahmet Davutoğlu “Arabanız Çok Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?” Akımıyla TikTok’a Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 13:17

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Siyasilerin de sosyal medya kullandıklarını görüyoruz özellikle TikTok akımlarına katılarak genç kitleye de ulaşabiliyorlar. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da TikTok hesabından bir paylaşım yapınca sosyal medyada gündem oldu.

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Eski Başbaşbakan Davutoğlu “Arabanız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?” akımı ile video çekti.

Eski Başbaşbakan Davutoğlu “Arabanız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?” akımı ile video çekti.

Davutoğlu’nun lüks marka aracı içinde soruya verdiği yanıt ise “Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin başbakanıyım.” şeklinde oldu.

Davutoğlu’nun lüks marka aracı içinde soruya verdiği yanıt ise “Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin başbakanıyım.” şeklinde oldu.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Yavuz Şengün

Ben Türkiye cumhuriyeti'ndeki en büyük terör saldırısı olduğu dönemin başbakanıyım

ömer

Şimdi ne iş yapıyorsun hoca ? O zamanki dolarların etkisi mi bu araba ?