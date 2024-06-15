Ahmet Davutoğlu “Arabanız Çok Güzelmiş Ne İş Yapıyorsunuz?” Akımıyla TikTok’a Katıldı

Siyasilerin de sosyal medya kullandıklarını görüyoruz özellikle TikTok akımlarına katılarak genç kitleye de ulaşabiliyorlar. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da TikTok hesabından bir paylaşım yapınca sosyal medyada gündem oldu.
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Eski Başbaşbakan Davutoğlu “Arabanız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?” akımı ile video çekti.
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Davutoğlu’nun lüks marka aracı içinde soruya verdiği yanıt ise “Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin başbakanıyım.” şeklinde oldu.
İşte o anlar 👇
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Ben Türkiye cumhuriyeti'ndeki en büyük terör saldırısı olduğu dönemin başbakanıyım
Şimdi ne iş yapıyorsun hoca ? O zamanki dolarların etkisi mi bu araba ?