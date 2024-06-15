Kanser Tedavisi Gördüğünü Açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton Halkın Karşısına Çıkacak

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıklamasından bu yana ilk kez halka açık bir etkinlik olan Kral'ın Doğum Günü Geçit Töreni’ne katılacağını duyurdu. Açıklama sonrası Galler Prensesine destek mesajları paylaşıldı.