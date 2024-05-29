Aylardan Beri Ortalıkta Görülmeyen Kate Middleton'un Sağlık Durumu Hakkında Endişe Saçan İddialar Paylaşıldı
Aylardan Beri Ortalıkta Görülmeyen Kate Middleton'un Sağlık Durumu Hakkında Endişe Saçan İddialar Paylaşıldı
Kaynak: https://www.celebitchy.com/873498/spa...
Ortaya çıkan sayısız spekülsasyonun ardından Mart ayında kanser tedasvisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'un sağlık durumu hakkında endişe verici bilgiler paylaşıldı.
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Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra kayıplara karışan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında ortaya atılan spekülasyonların ardı arkası kesilmemiş, buna rağmen saraydan hiçbir açıklama gelmemişti.
Çektiği videoyla Mart ayında ilk defa iddialara cevap veren prenses kötü haberle tüm dünyayı derin bir hüznün içine sokmakla kalmamış, kendisi hakkında iddialarda bulunanların vicdanının sızlamasını sağlamıştı.
Bu videonun ardından hiçbir açıklama yapılmamış ve Middleton'un sevenleri daha da endişelenmişti...İspanyol gazeteci Concha Calleja, Galler Prensesi'nin sağlık durumu hakkında açıklamlarda bulunarak merakları giderdi!
Geçtiğimiz gün, Telecino kanalında yayınlanan Fiesta isimli programda konuşan Concha Calleja, prensesin sağlık durumunun medyaya yansıtılandan çok daha kötü olduğunu söyledi.
İlk yapılan açıklamalarda Paskalya Bayramı'nda kamu görevlerine döneceği söylenen Middleton'un bu sene hiçbir etkinliğe katılamayacağı, bir operasyon daha geçireceği iddia edildi.
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Endişe verici iddialarda bulunan kaynak "Kate Middleton hakkında özellikle bana 'Size en kötünün geride kaldığını söylemek isterdim ama bu doğru değil. En kötüsü daha yaşanmadı' dendi. Prenses'in tedavisi Ağustos ayına kadar bitmeyecek ve yıl sonundan önce bir ameliyat daha geçirmesi gerekecek. Onu şimdilik göreceğimizi sanmıyorum, en azından iyileşene kadar." ifadeleriyle Middelton'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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