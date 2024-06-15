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Genç Kızların Çocukluk Hayalini Yaşadı: Üniversite Mezuniyetinde Evlenme Teklifi Alan Şanslı Kadın

Genç Kızların Çocukluk Hayalini Yaşadı: Üniversite Mezuniyetinde Evlenme Teklifi Alan Şanslı Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 12:51

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Bir genç üniversiteden mezun olurken o anları ölümsüzleştirmek istedi ve kürsüde kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Gençlerin o mutlu anlarını aileleri ve arkadaşları cep telefonlarıyla kaydederken tüm salon alkışlarıyla eşlik etti.

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Genç adam önce sevgilisine teşekkürlerini iletti ve onun sayesinde üniversiteyi bitirdiğini dile getirdi.

Genç adam önce sevgilisine teşekkürlerini iletti ve onun sayesinde üniversiteyi bitirdiğini dile getirdi.

Ardından ise evlenme teklifi etmek için kız arkadaşını kürsüye çağırdı. E tabii genç kadın da olacakları az çok tahmin etmişti.

Ardından ise evlenme teklifi etmek için kız arkadaşını kürsüye çağırdı. E tabii genç kadın da olacakları az çok tahmin etmişti.

Ve o büyülü an yaşandı. İkili öylesine güzel görünüyorlardı ki izleyiciler de yorumlarda iyi dileklerini esirgemedi.

Ve o büyülü an yaşandı. İkili öylesine güzel görünüyorlardı ki izleyiciler de yorumlarda iyi dileklerini esirgemedi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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