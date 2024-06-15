Genç Kızların Çocukluk Hayalini Yaşadı: Üniversite Mezuniyetinde Evlenme Teklifi Alan Şanslı Kadın

Bir genç üniversiteden mezun olurken o anları ölümsüzleştirmek istedi ve kürsüde kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Gençlerin o mutlu anlarını aileleri ve arkadaşları cep telefonlarıyla kaydederken tüm salon alkışlarıyla eşlik etti.
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Genç adam önce sevgilisine teşekkürlerini iletti ve onun sayesinde üniversiteyi bitirdiğini dile getirdi.
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Ardından ise evlenme teklifi etmek için kız arkadaşını kürsüye çağırdı. E tabii genç kadın da olacakları az çok tahmin etmişti.
Ve o büyülü an yaşandı. İkili öylesine güzel görünüyorlardı ki izleyiciler de yorumlarda iyi dileklerini esirgemedi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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