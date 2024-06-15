Karne Gününde Kürsüye Çıkıp Semicenk’in Şarkısını Söyleyen Çocuk Ortama Neşe Kattı

Euro 2024'e Özel Bayraklı Yarış İzleyenleri Hipnoz Etti: 18 Milyon Takipçili Hesap Arabaları Yarıştırdı!

Uçak Kalkışı Esnasında Anbean Hızını Ölçtüler: O Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir Damla Yılan Zehrinin İnsan Kanını Ne Kadar Hızlı Bir Şekilde Pıhtılaştırdığını Biliyor muydunuz?