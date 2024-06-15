Karne Gününde Kürsüye Çıkıp Semicenk’in Şarkısını Söyleyen Çocuk Ortama Neşe Kattı

Son yılların popüler şarkıcısı Semicenk yaş fark etmeksizin bir hayran kitlesine sahip. Açıp dinlememiş olsanız bile muhakkak Semicenk’in şarkılarının nakaratına hakimsinizdir. Şimdilerdeyse sosyal medyada minik bir Semicenk hayranın okulda verdiği konser viral olmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tatlı çocuğun bu konser için epey emek verdiği ve heyecanla bu günü beklediği kombininden bellidir diye düşünüyoruz.
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Semicenk’in Rast ile söylediği şarkısı “Canın Sağ Olsun”u söylemek için kürsüde yerini alan tatlı çocuğun şovu kısa sürede çokça izlenme aldı.
İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluşunca yaratıcılıklarını konuşturdu.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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