Şarkıları Yanlış Söylediği Videolar ile Fenomen Olan Kandıralı Ferdi Otogarda 2 Kadına Saldırdı

Şarkı sözlerini tamamen yanlış söylediği videolarla fenomen haline gelen Kadırgalı Ferdi'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi Mabel Matiz'den Simge'ye birçok ismin şarkısını seslendirmiş, tamamen uydurduğu sözlerle bir anda internetin en çok izlenen isimleri arasına girmişti.