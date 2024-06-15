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Şarkıları Yanlış Söylediği Videolar ile Fenomen Olan Kandıralı Ferdi Otogarda 2 Kadına Saldırdı

Şarkıları Yanlış Söylediği Videolar ile Fenomen Olan Kandıralı Ferdi Otogarda 2 Kadına Saldırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 16:15

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Şarkı sözlerini tamamen yanlış söylediği videolarla fenomen haline gelen Kadırgalı Ferdi'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi Mabel Matiz'den Simge'ye birçok ismin şarkısını seslendirmiş, tamamen uydurduğu sözlerle bir anda internetin en çok izlenen isimleri arasına girmişti.

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Kadırgalı Ferdi, otogarda iki genç kadına saldırdı.

Kadırgalı Ferdi, otogarda iki genç kadına saldırdı.

Yaşanan gerginlik, oradaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yaşanan gerginlik, oradaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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Helin Doğan

Şunun gibi mahlukatları fenomen yaparsanız olacağı bu

Emrullah artrk

başkasının karısına bacısına anasına namusuna varamazsın 3litrelik viski şişesine oturturlar bigun çok pişman olursun ama o şişeyi bi ömür unutamazsın kandirali