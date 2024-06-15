Şarkıları Yanlış Söylediği Videolar ile Fenomen Olan Kandıralı Ferdi Otogarda 2 Kadına Saldırdı

Şarkı sözlerini tamamen yanlış söylediği videolarla fenomen haline gelen Kadırgalı Ferdi'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi Mabel Matiz'den Simge'ye birçok ismin şarkısını seslendirmiş, tamamen uydurduğu sözlerle bir anda internetin en çok izlenen isimleri arasına girmişti.
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Kadırgalı Ferdi, otogarda iki genç kadına saldırdı.
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Yaşanan gerginlik, oradaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İşte o anlar;
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Şunun gibi mahlukatları fenomen yaparsanız olacağı bu
başkasının karısına bacısına anasına namusuna varamazsın 3litrelik viski şişesine oturturlar bigun çok pişman olursun ama o şişeyi bi ömür unutamazsın kandirali