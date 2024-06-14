Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Damat Ayağı Takılan Gelini Sahneye Sürüklemeye Çalışınca Gelinin Akrabalarından Dayak Yedi

Bir Damat Ayağı Takılan Gelini Sahneye Sürüklemeye Çalışınca Gelinin Akrabalarından Dayak Yedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 16:52

İçerik Devam Ediyor

Düğünler, gelin ve damadın heyecanla beklediği, hayatlarının en önemli anlarından birini kutladıkları özel günlerdir. Bu özel gün, aşkın ve birlikteliğin simgesi olup, çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını teyit ettikleri bir andır. Düğünler, çiftlerin hayatlarının yeni bir sayfasını açtıkları, birlikte yeni bir yaşam kuracakları bir başlangıç noktasıdır. Bu özel gün, aynı zamanda ailelerin, dostların ve sevdiklerin bir araya gelerek, çiftin mutluluğuna ortak olduğu bir topluluk etkinliğidir. Fakat hem yorucu hem de kalabalık olan bu ortam bazen stresli anlara da sebep olabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir düğünde gelin ve damat sahneye çıkarken, gelinin ayağı takılınca düştü.

Bir düğünde gelin ve damat sahneye çıkarken, gelinin ayağı takılınca düştü.

Damat, gelinin kalkmasına yardım etmek yerine sürüklemeye çalışınca, gelinin akrabaları damada saldırdı.

Damat, gelinin kalkmasına yardım etmek yerine sürüklemeye çalışınca, gelinin akrabaları damada saldırdı.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın