Bir Damat Ayağı Takılan Gelini Sahneye Sürüklemeye Çalışınca Gelinin Akrabalarından Dayak Yedi

Düğünler, gelin ve damadın heyecanla beklediği, hayatlarının en önemli anlarından birini kutladıkları özel günlerdir. Bu özel gün, aşkın ve birlikteliğin simgesi olup, çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını teyit ettikleri bir andır. Düğünler, çiftlerin hayatlarının yeni bir sayfasını açtıkları, birlikte yeni bir yaşam kuracakları bir başlangıç noktasıdır. Bu özel gün, aynı zamanda ailelerin, dostların ve sevdiklerin bir araya gelerek, çiftin mutluluğuna ortak olduğu bir topluluk etkinliğidir. Fakat hem yorucu hem de kalabalık olan bu ortam bazen stresli anlara da sebep olabiliyor.