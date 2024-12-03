Sibirya Soğuklarından Etkilendi, Termal Su Kenarında Isındı: Donmak Üzere Olan Kedi Kurtarıldı

Sivas'ta Sibirya soğuklarından etkilenen bir kedinin, Altınkale'de bulunan termal suyun kenarına gelerek ısınmaya çalıştığı görüldü. Patilerini sıcak suyun içerisine sokan kedinin tüylerinin donduğu görüldü. Soğuktan bitkin düşen kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek battaniyeye sarılıp, kurtarıldı. Kedinin görüntüleri izleyenlerin yüreğini burktu.
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Sibirya soğuklarından en çok etkilenen illerden biri olan Sivas'ta donmak üzere olan bir kedi, Altınkale'de bulunan termal su kenarına gelerek ısınmaya başladı.
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Tüyleri donmuş vaziyette patisini suyun içerisine sokarak ısınan kediyi gören bir vatandaş, kediyi battaniyeye sararak kurtardı.
İşte o görüntüler;
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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