Kilogram Fiyatı 18 Bin TL! Torununa Hediye Olarak Wagyu Eti Aldı

Japonya'da yetiştirilen bir sığır türünden adını alan Wagyu etinin satışını yapan bir kasaba giden yaşlı adam, torunu hediye olarak kilosu 18 bin lira olan Wagyu etinden aldı. Et ve yağ tabakasının iç içe geçmesiyle oluşan lezzetli bir et türü olan Wagyu etinin dünya çapındaki şöhreti bilinirken, ülkemizde kilosunun asgari ücretin üzerinde olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları tepkisiz kalamadı.