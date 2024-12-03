Kilogram Fiyatı 18 Bin TL! Torununa Hediye Olarak Wagyu Eti Aldı

Japonya'da yetiştirilen bir sığır türünden adını alan Wagyu etinin satışını yapan bir kasaba giden yaşlı adam, torunu hediye olarak kilosu 18 bin lira olan Wagyu etinden aldı. Et ve yağ tabakasının iç içe geçmesiyle oluşan lezzetli bir et türü olan Wagyu etinin dünya çapındaki şöhreti bilinirken, ülkemizde kilosunun asgari ücretin üzerinde olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları tepkisiz kalamadı.
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İzmir'de özel üretim olan Wagyu eti satışı yapan bir kasaba giden yaşlı edam, torunu için 1 kilosu 18 bin lira olan A5 Wagyu etinden satın aldı.
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Dünya çapında lezzetiyle ün salan Wagyu etinin fiyatının asgari ücretten fazla olmasına sosyla medyada tepki geldi.
İşte o video; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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