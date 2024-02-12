Sevgililer Günü'nde Eşinize Hediye Almamak Boşanma Sebebi midir?

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan avukat Erkan Yalçın, önümüzdeki 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
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Erkan Yalçın, Sevgililer Günü'nde eşinize hediye almamanın boşanma sebebi olup olmadığını açıkladı.
Yalçın yaptığı açıklamada, "Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi aldığı kararla sevgililer günü, evlilik yıldönümü ve doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile düğün, konser ve kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılmasını boşanma sebebi olarak kabul etti" dedi.
İşte o video: 👇
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Evlilik yıl dönümü, doğum günü hediyesi almamak belki olabilir ama sevgililer gününde hediye almamak, hatta sevgililer günü kutlamak bile saçma bence 😀
hahahaha anlatım şekli harika. konuya gelirsek bunu boşanma gerekçesi olarak gösteren bahane arıyordur ne saçma salak bı olay.
"Boşanmaya bahane ararken ben" tadında oldu 😅😅😅
değildir ...