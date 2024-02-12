Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgililer Günü'nde Eşinize Hediye Almamak Boşanma Sebebi midir?

Sevgililer Günü'nde Eşinize Hediye Almamak Boşanma Sebebi midir?

Sevgililer günü Boşanma
Arya
Arya - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 11:29

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan avukat Erkan Yalçın, önümüzdeki 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Erkan Yalçın, Sevgililer Günü'nde eşinize hediye almamanın boşanma sebebi olup olmadığını açıkladı.

Erkan Yalçın, Sevgililer Günü'nde eşinize hediye almamanın boşanma sebebi olup olmadığını açıkladı.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi aldığı kararla sevgililer günü, evlilik yıldönümü ve doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile düğün, konser ve kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılmasını boşanma sebebi olarak kabul etti" dedi.

Yalçın yaptığı açıklamada, "Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi aldığı kararla sevgililer günü, evlilik yıldönümü ve doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile düğün, konser ve kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılmasını boşanma sebebi olarak kabul etti" dedi.

İşte o video: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mervednz

Evlilik yıl dönümü, doğum günü hediyesi almamak belki olabilir ama sevgililer gününde hediye almamak, hatta sevgililer günü kutlamak bile saçma bence 😀

mamamia

hahahaha anlatım şekli harika. konuya gelirsek bunu boşanma gerekçesi olarak gösteren bahane arıyordur ne saçma salak bı olay.

Vengo

"Boşanmaya bahane ararken ben" tadında oldu 😅😅😅

moonlight

değildir ...