Şerbo'da Pembe'nin Gençliğinden MasterChef Ezgi'nin İmalı Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da Pembe'nin Gençliğinden MasterChef Ezgi'nin İmalı Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Televizyon tarihimizin en başarılı yapımlarından biri hiç şüphesiz Poyraz Karayel'di. Konusu, kurgusu, Poyraz ve Ayşegül arasındaki aşkla diziyi unutmak pek de mümkün değil. Poyraz Karayel'e hayat veren İlker Kaleli, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılarak bizi o eski günlere götürdü. Dizide Sinan'ın öldüğü sahneyi anlatırken yutkunması ve sarf ettiği sözlerle adeta yürekleri dağladı.
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2. Yeni yayın döneminde 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı açıklanmıştı. Ancak artan maliyetler ya da düşen reklam gelirleri sebebiyle diziler ya ertelendi ya da erken final yapmak zorunda kaldı. Bu dizilerden biri de sezona umutla başlayan Gizli Bahçe oldu. Aslında reytingleri de fena sayılmayan dizi, 6. bölümüyle final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Gizli Bahçe'nin neden bittiğine dair açıklamalarda bulundu.
3. Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yılanlıkta Ferhunde'yle yarışabilecek Görkem, bu sezon da formunu koruyor ve kötülükte sınır tanımıyor. Kayınvalidesi Pembe'ye attığı iftiranın ardından Pembe'nin evden ayrılmasına sebep olan Görkem sayesinde biz de geçmişi izlemeye başlamıştık. Pembe'nin gençliğini canlandıran Duru Çelikçi'nin Sibel Taşçıoğlu'na benzerliği ise dikkat çekmişti.
4. MasterChef'in güçlü isimlerinden biri olan ve sezonun ilk kaşığını alan isim Ezgi olmuştu. Her hafta kendini geliştiren Ezgi, diğer yarışmacılara sorulan ilk 5 sorusunda birinci ya da ikinci sırada yer almıştı. Ancak 17 Kasım'da yapılan eleme gecesinde hiç beklenmedik bir şekilde elendi. Elemesinde dikkat çeken şeylerden biri de Ezgi'nin sakin ve rahat tavırları oldu. Çok üzülmesi ve aşırı tepki vermesi beklenen yarışmacı, elemenin ardından imalı bir paylaşım yaptı.
5. Esra Ezmeci hem bir klinik psikolog hem de bir sunucu. Beyaz TV'de sunduğu Yeni Baştan programında konuklarını ağırlıyor. Çoğu zamanda. programda yaşananlar infial yaratıyor. Kadın-erkek ilişkilerine derinlemesine dalan Ezmeci, evliliklerini anlatan misafirlerinin işini çözmeye çalışıyor. Ancak arap saçına dönen ilişkiler yumağını izlerken bile yoruluyoruz. İşte, Esra Ezmeci'nin programında yaptıkları itiraflarla ağzımıza sinek kaçıran kişiler ve yaşadıkları...
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6. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarından evlerimize konuk oluyor. Bazen yayında sarf ettiği sözleri kamuoyunun diline pelesenk oluyor. 16 yıldır devam eden yayın hayatında birçok toplumsal olaya ışık tutan, kayıpları bulan ve adalet arayan programıyla hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı. Bu süreçte de Müge Anlı'nın dile getirdiği özlü sözler ve haklı çıkışları da sosyal medyada sıkça paylaşılarak ikonikleşti. Müge Anlı'nın hafızalara kazınan popüler laflarını derledik! Sizin aklınıza kazınan bir sözü var mı? 😊 Bize yazmayı unutmayın...
7. Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar da tükenmişliğe yakalandı iddiası gündeme yerleşti. Daha önce Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu açıklaması dikkat çekmişti. Hatta oyuncunun bu nedenle Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edilmişti. Bu kez gözler Demet Evgar'a çevrildi. Takvim'in haberine göre, Evgar'ın dizi setinde "Çok yoruldum." diyerek ağlama krizlerine girdiği iddia edildi.
8. NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin konusu büyük ilgi çekerken, oyunculuklar da her hafta sosyal medyanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Özellikle de Gonca Vuslateri'nin... Önceki haftaki dans performansıyla adeta bir ikona dönüşen Gonca Vuslateri, Oscar'lık oyunculuk sergilediğine dair övgüler almıştı. Ünlü oyuncudan dizide ikinci dans performansının geleceği duyuruldu!
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