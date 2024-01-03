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'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' Yürüyüşünde Darbedilen İsmail Aydemir İlk Kez Konuştu

'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' Yürüyüşünde Darbedilen İsmail Aydemir İlk Kez Konuştu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 10:46

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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde 1 Ocak'ta gerçekleştirilen ce 308 Sivil Toplum Kuruluşu'nun desteklediği 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, Ege Akersoy tarafından darbedildiği olayı ilk kez A Haber'e anlattı.

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A Haber mikrofonuna konuşan İsmail Aydemir, elinde bayrak ile yürürken bir anda saldırıya uğradığını belirtti.

A Haber mikrofonuna konuşan İsmail Aydemir, elinde bayrak ile yürürken bir anda saldırıya uğradığını belirtti.

Yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy da ilk ifadesinde, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi ve yakın zaman verdiğimiz 12 şehit sebebiyle kızgın olduğunu ve yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak görünce tepki gösterdiğini söylemişti: 👇

İsmail Aydemir konuşmasında ise şunları söyledi: 👇

İsmail Aydemir konuşmasında ise şunları söyledi: 👇

'Miting yapıldı. Parasını verip bayrak aldım. Şehitler bizim şehidimiz Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar. Biz bu mitinge gitmeyelim mi? Şehitlerimiz için veya oradaki mağdur olan olan kardeşlerimiz için gitmeyelim mi? Biz bir sorumluluk hissetmeyelim mi?

Yürüyerek geliyordum, kapalıydı yollar. Bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Elimde bayrakla gidiyordum. Tek ben değilim akın akın insanlar var. Sen Türk değil misin burası Türkiye dedi. Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Bir anda bir patlattı genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu ki zaten sağıma vurdu yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı.

Vatan sevgisi imandandır. Ben askere de gittim askerliğimi Doğu'da yaptım. 15 Temmuz'da da yollara çıktım. Ben ne yaptıysam da Allah rızası için yaptım.'

İşte o anlar: 👇

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