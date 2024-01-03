'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' Yürüyüşünde Darbedilen İsmail Aydemir İlk Kez Konuştu

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde 1 Ocak'ta gerçekleştirilen ce 308 Sivil Toplum Kuruluşu'nun desteklediği 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, Ege Akersoy tarafından darbedildiği olayı ilk kez A Haber'e anlattı.
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A Haber mikrofonuna konuşan İsmail Aydemir, elinde bayrak ile yürürken bir anda saldırıya uğradığını belirtti.
Yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy da ilk ifadesinde, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi ve yakın zaman verdiğimiz 12 şehit sebebiyle kızgın olduğunu ve yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak görünce tepki gösterdiğini söylemişti: 👇