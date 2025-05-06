Şarkıları Yanlış Söyleyen Kandıralı Ferdi, Lvbel C5’in Şarkısından Esinlendi: “Miyav Miyav”

TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ünlenen Kandıralı Ferdi, tüm Türkiye’ye kendini şarkıları yanlış söylemesiyle tanıttı. Hayrettin’in Kaos Show programına da birkaç kez konuk olan Kandıralı Ferdi’nin popülerliği arttı. Hal böyle olunca kendisi de bir şarkı çıkarmaya karar verdi. Ancak şarkısı Lvbel C5’in “hav hav” nakaratıyla eleştirileri toplayan şarkısına göndermeli oldu. Kandıralı Ferdi de “miyav miyav” sözlerini kullanmıştı. Gelin detaylara geçelim…