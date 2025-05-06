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Şarkıları Yanlış Söyleyen Kandıralı Ferdi, Lvbel C5’in Şarkısından Esinlendi: “Miyav Miyav”

Şarkıları Yanlış Söyleyen Kandıralı Ferdi, Lvbel C5’in Şarkısından Esinlendi: “Miyav Miyav”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 15:27

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TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ünlenen Kandıralı Ferdi, tüm Türkiye’ye kendini şarkıları yanlış söylemesiyle tanıttı. Hayrettin’in Kaos Show programına da birkaç kez konuk olan Kandıralı Ferdi’nin popülerliği arttı. Hal böyle olunca kendisi de bir şarkı çıkarmaya karar verdi. Ancak şarkısı Lvbel C5’in “hav hav” nakaratıyla eleştirileri toplayan şarkısına göndermeli oldu. Kandıralı Ferdi de “miyav miyav” sözlerini kullanmıştı. Gelin detaylara geçelim…

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İşte detaylar 👇

Ne “hav hav”, ne “miyav miyav” artık düzgün şeyler dinlemek istiyoruz dediğinizi duyar gibiyiz.

Ne “hav hav”, ne “miyav miyav” artık düzgün şeyler dinlemek istiyoruz dediğinizi duyar gibiyiz.

Ancak bu şarkılar piyasada öylesine tüketiliyor ki, şaşıp kalıyoruz. Özellikle sosyal mecralardan TikTok’ta sözleri bu tip olan yeni nesil rap şarkılar patlayıp gidiyor. Bakalım bu kulaklar daha neler duyacak…

Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Aynı zamanda bugün Lvbel C5’in tutuklandığı açıklanmıştı. Detaylar haberimizde 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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