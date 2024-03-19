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Sarhoşken "Laik Atak" Geçiren Kadının Güldüren Anları: "Arkadaşlar Lütfen Atatürk Uyansın, Ben Öleceğim"

Sarhoşken "Laik Atak" Geçiren Kadının Güldüren Anları: "Arkadaşlar Lütfen Atatürk Uyansın, Ben Öleceğim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 18:28

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İnsanın ani duygu patlamalarını ne zaman yaşayacağı belli olmuyor. Bazen en küçük bir tetikleyici bile büyük bir duygusal tepkiyi tetikleyebiliyor. Bu tür duygusal patlamalar, genellikle birikmiş stres, öfke veya üzüntünün bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

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Bir kadının, sarhoş olduğu bir gece, Atatürk özlemi duygusal bir patlamaya sebep oldu.

Bir kadının, sarhoş olduğu bir gece, Atatürk özlemi duygusal bir patlamaya sebep oldu.

Kadının "Arkadaşlar Atatürk uyansın lütfen" diye takipçilerine seslendiği o anlar izleyenleri güldürdü.

Kadının "Arkadaşlar Atatürk uyansın lütfen" diye takipçilerine seslendiği o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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