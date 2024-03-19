Sarhoşken "Laik Atak" Geçiren Kadının Güldüren Anları: "Arkadaşlar Lütfen Atatürk Uyansın, Ben Öleceğim"

İnsanın ani duygu patlamalarını ne zaman yaşayacağı belli olmuyor. Bazen en küçük bir tetikleyici bile büyük bir duygusal tepkiyi tetikleyebiliyor. Bu tür duygusal patlamalar, genellikle birikmiş stres, öfke veya üzüntünün bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.