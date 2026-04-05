Semana Santa'da Hz. İsa'yı Canlandıran Oyuncuların Başına Gelmeyen Kalmadı

Sosyal medyada kalabalığın önünde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin canlandırıldığı törenlerin videolarına siz de denk gelmişsinizdir. Hristiyan dünyasında her yıl Paskalya Bayramı'ndan önceki son hafta olan 'Kutsal Hafta'da (Semana Santa), özellikle de İsa’nın çarmıha gerildiğine inanılan 'Kutsal Cuma' gününde bir tören gerçekleştirilir. Özellikle Meksika, Filipinler, İspanya, İtalya ve Guatemala gibi Katolik inancının güçlü olduğu ülkelerde halkın yoğun katılımıyla sokaklarda düzenlenen bu etkinliklerde, İsa'nın ölüme gidiş süreci son derece dramatik biçimlerde canlandırılır.

Meksika'da Hz. İsa'yı canlandıran adam elleri çözülünce bir anda çarmıhtan düştü. Kalabalık paniğe kapılsa da adama herhangi bir şey olmadı. Bu kazanın ardından, farklı törenlerden de benzer kaza görüntüleri gelmeye başladı.