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Salam Verilince Yemek Yerine Yavrularına Götüren Anne Köpek Kalpleri Eritti

Salam Verilince Yemek Yerine Yavrularına Götüren Anne Köpek Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 14:19

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Patili dostlarımızdan köpeklerin verilen yemekleri yemek yerine yavrularına götürdükleri anlara birçok kez şahit olduk. Ancak insan her gördüğünde etkilenmeden edemiyor. Bir hayvansever de anne köpeğe salam verdikten sonra ne yapacağını anbean kaydetti ve çıkan sonuca kalpler eridi.

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Tatlı köpek verilen salam dilimini ağzına alıp yola koyuldu.

Tatlı köpek verilen salam dilimini ağzına alıp yola koyuldu.

Salamı veren kişi de ne yapacağını görmek için kaydı durdurmadı ve köpeği takip etti.

Salamı veren kişi de ne yapacağını görmek için kaydı durdurmadı ve köpeği takip etti.

Yavrularının yanına giderek ağzındaki salamı onların önüne bırakan tatlı köpek hepimizi pamuk gibi yumuşacık yaptı.

Yavrularının yanına giderek ağzındaki salamı onların önüne bırakan tatlı köpek hepimizi pamuk gibi yumuşacık yaptı.

İşte o anlar 👇

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