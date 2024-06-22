Salam Verilince Yemek Yerine Yavrularına Götüren Anne Köpek Kalpleri Eritti

Patili dostlarımızdan köpeklerin verilen yemekleri yemek yerine yavrularına götürdükleri anlara birçok kez şahit olduk. Ancak insan her gördüğünde etkilenmeden edemiyor. Bir hayvansever de anne köpeğe salam verdikten sonra ne yapacağını anbean kaydetti ve çıkan sonuca kalpler eridi.