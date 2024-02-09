Sakin ve Huzurlu Bir Hayata Sahip Olan Kadının 5'te İşten Çıkıp Yaptığı Günlük Rutini Gündem Oldu

'Günlük rutin' videosu çeken bir kadın, 5'te işten çıktıktan sonra yaptıklarını kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Sakin ve huzurlu bir hayata sahip olan kadının o günlük rutini ise Twitter'da (X) gündem oldu.
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Twitter'da paylaşılan görüntülerdeki kadının kim olduğu açıklanmazken, o görüntülerdeki kadının 5'te işten çıktıktan sonra 5.50'de eve geldiği görülüyor.
5.50'de eve gelip sporunu, ev işlerini, yemeğini ve bakımını yapan kadın 9.15'te de yatağa giriyor.
İzleyenlere 'Böyle yaşayan var mı?' dedirten kadının o günlük rutini: 👇
O günlük rutin videosuna gelen yorumlar: 👇
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