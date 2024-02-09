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Sakin ve Huzurlu Bir Hayata Sahip Olan Kadının 5'te İşten Çıkıp Yaptığı Günlük Rutini Gündem Oldu

Sakin ve Huzurlu Bir Hayata Sahip Olan Kadının 5'te İşten Çıkıp Yaptığı Günlük Rutini Gündem Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 09:45

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'Günlük rutin' videosu çeken bir kadın, 5'te işten çıktıktan sonra yaptıklarını kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Sakin ve huzurlu bir hayata sahip olan kadının o günlük rutini ise Twitter'da (X) gündem oldu.

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Twitter'da paylaşılan görüntülerdeki kadının kim olduğu açıklanmazken, o görüntülerdeki kadının 5'te işten çıktıktan sonra 5.50'de eve geldiği görülüyor.

Twitter'da paylaşılan görüntülerdeki kadının kim olduğu açıklanmazken, o görüntülerdeki kadının 5'te işten çıktıktan sonra 5.50'de eve geldiği görülüyor.

5.50'de eve gelip sporunu, ev işlerini, yemeğini ve bakımını yapan kadın 9.15'te de yatağa giriyor.

5.50'de eve gelip sporunu, ev işlerini, yemeğini ve bakımını yapan kadın 9.15'te de yatağa giriyor.

İzleyenlere 'Böyle yaşayan var mı?' dedirten kadının o günlük rutini: 👇

O günlük rutin videosuna gelen yorumlar: 👇

O günlük rutin videosuna gelen yorumlar: 👇
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