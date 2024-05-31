Rüzgar Sörfçüsünün Kambur Balina ile Yaşadığı Eşsiz Anlar Beğenileri Topladı

Rüzgar sörfçüsü Jason Breen’in 2023’te sörf yaptığı sırada yaşadığı unutulmaz deneyimi yeniden gündeme geldi. Sporcu için ömrü boyunca unutamayacağı bu büyülü anlar bizler içinse biraz korkutucuydu.
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Jason Breen go pro ile kayıtta olduğu esnada bir kambur balina zıpladı.
Ancak tam olarak Jason Breen ile dip dipe bir zıplayıştı bu. İkisi adeta birbirlerine uyumlanmış bir halde suya düştü.
Sörfçü bu anısı için “Bu güzel balina tarafından öpüldüğüm için çok şanslı hissediyorum. Kambur balina ile yaşadığım deneyim için çok minnettarım.” diyerek paylaşım yaptı.
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Oyun istiyor abisi oyun…