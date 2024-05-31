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Rüzgar Sörfçüsünün Kambur Balina ile Yaşadığı Eşsiz Anlar Beğenileri Topladı

Rüzgar Sörfçüsünün Kambur Balina ile Yaşadığı Eşsiz Anlar Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 17:27

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Rüzgar sörfçüsü Jason Breen’in 2023’te sörf yaptığı sırada yaşadığı unutulmaz deneyimi yeniden gündeme geldi. Sporcu için ömrü boyunca unutamayacağı bu büyülü anlar bizler içinse biraz korkutucuydu.

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Jason Breen go pro ile kayıtta olduğu esnada bir kambur balina zıpladı.

Jason Breen go pro ile kayıtta olduğu esnada bir kambur balina zıpladı.

Ancak tam olarak Jason Breen ile dip dipe bir zıplayıştı bu. İkisi adeta birbirlerine uyumlanmış bir halde suya düştü.

Ancak tam olarak Jason Breen ile dip dipe bir zıplayıştı bu. İkisi adeta birbirlerine uyumlanmış bir halde suya düştü.

Sörfçü bu anısı için “Bu güzel balina tarafından öpüldüğüm için çok şanslı hissediyorum. Kambur balina ile yaşadığım deneyim için çok minnettarım.” diyerek paylaşım yaptı.

Sörfçü bu anısı için “Bu güzel balina tarafından öpüldüğüm için çok şanslı hissediyorum. Kambur balina ile yaşadığım deneyim için çok minnettarım.” diyerek paylaşım yaptı.

İşte o etkileyici anlar 👇

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