Daha Önce Bu Kadar Tatlı Bir Düğün Davetlisi Görmediniz: Yüzükleri Taşıma Görevini Üstlenen Paytak Penguen!

Sosyal medyada viral olan her özel gün kesidinde insan şaşırmadan edemiyor. Her seferinde özgün olabilmek için yaratıcılıklarını konuşturan davet sahiplerinden biri de geçtiğimiz günlerde gündemdeydi. Çünkü bu çiftin yüzüklerini bir penguen taşıyordu.
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Evet yanlış duymadınız, gelin ve damadın yüzüklerini taşıma görevi tatlı mı tatlı bir penguene aitti.
Salondan içeri paytak adımlarıyla girdiği andan itibaren gözleri üstüne toplayan sevimli penguene herkesin kalbi eridi.
İşte o anlar 👇
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