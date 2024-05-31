İki Cambaz Bir İpte Oynamaz! Maraş Dondurmacısını Neye Uğradığını Şaşırtan İllüzyonist

Maraş dondurmacılarıyla bugüne kadar kapışabilenlerin sayısı belki de bir elin beş parmağını geçmemiştir. El çabukluklarıyla insanı deliye döndüren maraş dondurmacılarından biri turist müşterisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.