İki Cambaz Bir İpte Oynamaz! Maraş Dondurmacısını Neye Uğradığını Şaşırtan İllüzyonist

Maraş dondurmacılarıyla bugüne kadar kapışabilenlerin sayısı belki de bir elin beş parmağını geçmemiştir. El çabukluklarıyla insanı deliye döndüren maraş dondurmacılarından biri turist müşterisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Maraş dondurmacısı bildiği şovları yaparken illüzyonist müşteri ise adeta pusuya yatmış halde sırasını bekliyordu.
Biraz bekledikten sonra başladı yeteneklerini konuşturmaya. Maraş dondurmacısı ise illüzyonist karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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