Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşlarda mı? Bilim İnsanları Yüzümüzdeki O Hareketi İnceledi

Glasgow Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanların konuşurken yaptıkları yüz hareketlerinin karşılarındaki kişiler üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığını inceledi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışmada, özellikle gözlerin ve kaşların hareketlerine odaklanıldı. Araştırmanın sonucunda kaşlarını kaldıran ve gözlerini kısa süreliğine kapatan kişilerin, dinleyiciler tarafından daha öz güvenli algılandığı görüldü.

Ancak kaşların aşağı indirilmesi ve gözlerin kısılması tam tersi bir etki oluşturdu. Bu yüz ifadelerini kullanan kişiler, söylediklerinden daha az eminmiş gibi değerlendirildi. Araştırmacılar, söz konusu farkın yalnızca yüz hareketlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için özel bir yöntem kullandı. Böylece kelimelerin ve ses tonunun etkisini mümkün olduğunca devre dışı bırakabildiler.