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Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşlarda mı? Bilim İnsanları Yüzümüzdeki O Hareketi İnceledi

Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşlarda mı? Bilim İnsanları Yüzümüzdeki O Hareketi İnceledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 14:13
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Biriyle konuşurken yalnızca söylediklerine değil, yüz ifadesine de dikkat ediyoruz. Hatta bazen karşımızdaki kişinin kendinden emin olup olmadığını tek bir bakışından anlayabildiğimizi düşünüyoruz. Peki gerçekten de yüzümüzdeki küçük hareketler, başkalarının bizi nasıl gördüğünü değiştirebilir mi? Glasgow Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, özellikle kaş ve göz hareketlerinin öz güven algısı üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu. Üstelik bilim insanlarına göre aynı kelimeleri aynı ses tonuyla söyleyen iki kişiden biri, yalnızca yüz ifadesi nedeniyle daha öz güvenli algılanabiliyor. Araştırmanın sonuçları, insanlarla iletişim kurarken farkında olmadan ne kadar fazla ayrıntıya dikkat ettiğimizi gösteriyor.

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Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşları Kaldırmak Olabilir

Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşları Kaldırmak Olabilir

Glasgow Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanların konuşurken yaptıkları yüz hareketlerinin karşılarındaki kişiler üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığını inceledi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışmada, özellikle gözlerin ve kaşların hareketlerine odaklanıldı. Araştırmanın sonucunda kaşlarını kaldıran ve gözlerini kısa süreliğine kapatan kişilerin, dinleyiciler tarafından daha öz güvenli algılandığı görüldü.

Ancak kaşların aşağı indirilmesi ve gözlerin kısılması tam tersi bir etki oluşturdu. Bu yüz ifadelerini kullanan kişiler, söylediklerinden daha az eminmiş gibi değerlendirildi. Araştırmacılar, söz konusu farkın yalnızca yüz hareketlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için özel bir yöntem kullandı. Böylece kelimelerin ve ses tonunun etkisini mümkün olduğunca devre dışı bırakabildiler.

Araştırmada 44 Kişinin Yüz İfadelerine Verdiği Tepkiler İncelendi

Araştırmada 44 Kişinin Yüz İfadelerine Verdiği Tepkiler İncelendi

Çalışmada İngilizce ve Mandarin Çincesi konuşan iki farklı kültürel gruptan toplam 44 katılımcı yer aldı. Araştırmacılar, bilgisayar ortamında oluşturdukları sanal kişilerin çeşitli sorulara cevap verdiği videolar hazırladı. Ardından bu kişilerin göz ve kaş hareketlerini değiştirirken söyledikleri kelimeleri ve ses tonlarını aynı tuttu. Katılımcılardan ise izledikleri kişilerin cevaplarından ne kadar emin göründüklerini değerlendirmeleri istendi.

Araştırma kapsamında 1.800 değerlendirme denemesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, konuşan kişilerin öz güven düzeyini beş puanlık bir ölçek üzerinden değerlendirdi. Böylece bilim insanları, aynı cevabın farklı yüz ifadeleriyle sunulduğunda nasıl algılandığını karşılaştırabildi. Sonuçlarda özellikle kaşların yukarı kaldırılması ve gözlerin kısa süreli kapanması, daha yüksek öz güven algısıyla ilişkilendirildi.

Kaşları Çatmak Karşımızdaki Kişiye Şüpheci Göründüğümüzü Düşündürebilir

Kaşları Çatmak Karşımızdaki Kişiye Şüpheci Göründüğümüzü Düşündürebilir

Günlük hayatta bazen düşünürken kaşlarımızı çatıyor veya anlamadığımız bir şeyi dinlerken gözlerimizi kısıyoruz. Ancak araştırmaya göre bu hareketler, karşımızdaki kişi tarafından söylediklerimizden emin olmadığımız şeklinde yorumlanabiliyor. Özellikle kaşların aşağı doğru hareket etmesi ve göz çevresindeki kasların sıkılması, katılımcılarda daha fazla şüphe ve kararsızlık izlenimi oluşturdu.

Üstelik araştırmacılar, bu mimiklerin ne kadar belirgin olduğunun da algıyı etkileyebildiğini gördü. Şüpheyle ilişkilendirilen yüz hareketleri güçlendikçe konuşan kişinin kendinden emin olmadığı yönündeki değerlendirmeler de artabiliyordu. Bu durum, insanların iletişim sırasında yalnızca karşılarındaki kişinin ne söylediğine değil, söylerken yüzünü nasıl hareket ettirdiğine de önem verdiğini düşündürüyor.

Farklı Kültürlerden İnsanlar Benzer Yüz İfadelerini Öz Güvenle İlişkilendirdi

Farklı Kültürlerden İnsanlar Benzer Yüz İfadelerini Öz Güvenle İlişkilendirdi

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri, iki farklı kültürel gruptaki katılımcıların benzer değerlendirmeler yapması oldu. İngilizce ve Mandarin Çincesi konuşan kişiler, kaşların kaldırılmasını ve gözlerin kısa süreli kapanmasını genel olarak öz güvenle ilişkilendirdi. Kaşların indirilmesi ve gözlerin kısılması ise her iki grupta da daha fazla şüpheyle bağlantılı bulundu.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Jonas Nölle, insanların konuşmaları değerlendirirken kelimelerin ve ses tonunun yanı sıra yüz hareketlerinden de yararlandığını belirtiyor. Nölle’ye göre söylenen sözler hiç değişmese bile konuşan kişinin mimiklerini değiştirmek, dinleyicinin o sözleri nasıl yorumladığını etkileyebiliyor. Araştırmacılardan Profesör Rachael Jack de yüz hareketlerinin yalnızca konuşmaya eşlik etmediğini, söylenenlerin nasıl anlaşıldığında da rol oynadığını ifade ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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