Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşlarda mı? Bilim İnsanları Yüzümüzdeki O Hareketi İnceledi
Biriyle konuşurken yalnızca söylediklerine değil, yüz ifadesine de dikkat ediyoruz. Hatta bazen karşımızdaki kişinin kendinden emin olup olmadığını tek bir bakışından anlayabildiğimizi düşünüyoruz. Peki gerçekten de yüzümüzdeki küçük hareketler, başkalarının bizi nasıl gördüğünü değiştirebilir mi? Glasgow Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, özellikle kaş ve göz hareketlerinin öz güven algısı üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu. Üstelik bilim insanlarına göre aynı kelimeleri aynı ses tonuyla söyleyen iki kişiden biri, yalnızca yüz ifadesi nedeniyle daha öz güvenli algılanabiliyor. Araştırmanın sonuçları, insanlarla iletişim kurarken farkında olmadan ne kadar fazla ayrıntıya dikkat ettiğimizi gösteriyor.
Öz Güvenli Görünmenin Sırrı Kaşları Kaldırmak Olabilir
Araştırmada 44 Kişinin Yüz İfadelerine Verdiği Tepkiler İncelendi
Kaşları Çatmak Karşımızdaki Kişiye Şüpheci Göründüğümüzü Düşündürebilir
Farklı Kültürlerden İnsanlar Benzer Yüz İfadelerini Öz Güvenle İlişkilendirdi
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