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Gezgin Berkay Keskiner Amazon'daki Köyde Evcil Olarak Beslenen Papağan ve Tukanı Gösterdi

Gezgin Berkay Keskiner Amazon'daki Köyde Evcil Olarak Beslenen Papağan ve Tukanı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 21:31

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Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, barındırdığı sayısız bitki ve hayvan türüyle doğaseverlerin hayallerini süsleyen bölgelerin başında geliyor. Ormanın içindeki köylerde yaşayan insanlar ise çevrelerindeki canlılarla çoğu zaman ev halkının bir parçası gibi iç içe yaşıyor. Bizim evlerimizde kedi ya da köpek beslemek ne kadar olağansa, oralarda rengarenk kuşlarla aynı avluyu paylaşmak da bir o kadar doğal.

Gezgin Berkay Keskiner, Amazon Ormanları'nda yemek için mola verdikleri bir köyde köylülerin evcil hayvanlarını gösterdi. Mavi sarı renkli bir papağan, pembe gagalı bir ördek ve turuncu gagasıyla dikkat çeken bir tukan görenleri hayran bıraktı.

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Güney Amerika'da birçok ülkenin sınırlarına yayılan Amazon, canlı çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin bölgesi.

Güney Amerika'da birçok ülkenin sınırlarına yayılan Amazon, canlı çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin bölgesi.

WWF verilerine göre ormanda en az 40 bin bitki, 427 memeli, 1.300 kuş, 378 sürüngen, 400'den fazla amfibi ve yaklaşık 3 bin tatlı su balığı türü yaşıyor. Dünyada bilinen her on canlı türünden biri Amazon'da bulunuyor. Bu türlerin pek çoğu yalnızca burada yaşıyor. Yaklaşık 2 bin kuş türü ile dünyadaki primatların çoğu Amazon'a özgü. Jaguar, pembe nehir yunusu, dev su samuru, tembel hayvan ve anakonda ormanın en bilinen sakinleri arasında.

Videodaki tukan, tukan ailesinin en büyük üyesi olarak bilinen toko tukanı. Gagası yaklaşık 20 santimetreye ulaşıyor ve vücudunun kabaca üçte birine denk geliyor. Dev görünümüne rağmen gaga oldukça hafif. Tukanlar ağırlıklı olarak meyvelerle besleniyor, böcekleri, küçük kertenkeleleri ve başka kuşların yumurtalarını da yiyebiliyor. Pilav gibi bir yemeği ilgiyle yemesi, insanların yanında yaşayıp yemeğe alışmış kuşlarda görülebilen bir durum.

Mavi sarı papağan ise mavi sarı ara papağanı olarak biliniyor ve Güney Amerika ormanlarının en renkli kuşlarından biri. Uzun kuyruğu ve güçlü, kıvrık gagası var. Bu gagayla sert kabuklu tohumları ve kuruyemişleri rahatlıkla kırabiliyor. Son derece sosyal olan bu papağanlar çiftler ya da küçük sürüler halinde yaşıyor ve insan seslerini taklit edebiliyor. Doğada 30 yılı aşan ömürleri de insanlarla kurdukları bağın yıllarca sürmesini sağlıyor.

Pembe gagalı ördek, Amerika kıtasına özgü misk ördeği. Misk ördekleri Amazon'da özellikle sakin göllerin ve nehir kollarının çevresinde yaşıyor. Pençeleri sayesinde ağaç dallarına tünemeyi de başarıyorlar. Her biri birbirinden güzel değil mi?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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