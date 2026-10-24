Gezgin Berkay Keskiner Amazon'daki Köyde Evcil Olarak Beslenen Papağan ve Tukanı Gösterdi

WWF verilerine göre ormanda en az 40 bin bitki, 427 memeli, 1.300 kuş, 378 sürüngen, 400'den fazla amfibi ve yaklaşık 3 bin tatlı su balığı türü yaşıyor. Dünyada bilinen her on canlı türünden biri Amazon'da bulunuyor. Bu türlerin pek çoğu yalnızca burada yaşıyor. Yaklaşık 2 bin kuş türü ile dünyadaki primatların çoğu Amazon'a özgü. Jaguar, pembe nehir yunusu, dev su samuru, tembel hayvan ve anakonda ormanın en bilinen sakinleri arasında.

Videodaki tukan, tukan ailesinin en büyük üyesi olarak bilinen toko tukanı. Gagası yaklaşık 20 santimetreye ulaşıyor ve vücudunun kabaca üçte birine denk geliyor. Dev görünümüne rağmen gaga oldukça hafif. Tukanlar ağırlıklı olarak meyvelerle besleniyor, böcekleri, küçük kertenkeleleri ve başka kuşların yumurtalarını da yiyebiliyor. Pilav gibi bir yemeği ilgiyle yemesi, insanların yanında yaşayıp yemeğe alışmış kuşlarda görülebilen bir durum.

Mavi sarı papağan ise mavi sarı ara papağanı olarak biliniyor ve Güney Amerika ormanlarının en renkli kuşlarından biri. Uzun kuyruğu ve güçlü, kıvrık gagası var. Bu gagayla sert kabuklu tohumları ve kuruyemişleri rahatlıkla kırabiliyor. Son derece sosyal olan bu papağanlar çiftler ya da küçük sürüler halinde yaşıyor ve insan seslerini taklit edebiliyor. Doğada 30 yılı aşan ömürleri de insanlarla kurdukları bağın yıllarca sürmesini sağlıyor.

Pembe gagalı ördek, Amerika kıtasına özgü misk ördeği. Misk ördekleri Amazon'da özellikle sakin göllerin ve nehir kollarının çevresinde yaşıyor. Pençeleri sayesinde ağaç dallarına tünemeyi de başarıyorlar. Her biri birbirinden güzel değil mi?