Gezgin Berkay Keskiner Amazon'daki Köyde Evcil Olarak Beslenen Papağan ve Tukanı Gösterdi

Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, barındırdığı sayısız bitki ve hayvan türüyle doğaseverlerin hayallerini süsleyen bölgelerin başında geliyor. Ormanın içindeki köylerde yaşayan insanlar ise çevrelerindeki canlılarla çoğu zaman ev halkının bir parçası gibi iç içe yaşıyor. Bizim evlerimizde kedi ya da köpek beslemek ne kadar olağansa, oralarda rengarenk kuşlarla aynı avluyu paylaşmak da bir o kadar doğal.
Gezgin Berkay Keskiner, Amazon Ormanları'nda yemek için mola verdikleri bir köyde köylülerin evcil hayvanlarını gösterdi. Mavi sarı renkli bir papağan, pembe gagalı bir ördek ve turuncu gagasıyla dikkat çeken bir tukan görenleri hayran bıraktı.
Güney Amerika'da birçok ülkenin sınırlarına yayılan Amazon, canlı çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin bölgesi.
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