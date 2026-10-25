Ay Sonunu Getirememenin Sebebi Büyük Harcamalar Değil Evdeki Küçük Alışkanlıklarmış
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Ay sonunu getirmekte zorlananlar genellikle kira, fatura ya da büyük alışverişlere bakar. Oysa bütçedeki asıl delik çoğu zaman kimsenin hesaba katmadığı küçük ve tekrarlayan alışkanlıklarda açılıyor. Tek başına önemsiz görünen bu harcamalar ay boyunca birikince ciddi bir toplama ulaşıyor. Prizde unutulan cihazlardan buzdolabında bozulan sebzelere kadar evlerde en sık yapılan bu hataları araştırmaların verileriyle derledik.
Kaynak: UNEP
Prizde unutulan cihazlar kapalıyken bile elektrik çekiyor
Boş odada yanan lambalar ve gereksiz ısıtma faturayı kabartıyor
Unutulan abonelikler her ay sessizce hesaptan düşüyor
Plansız yemek siparişleri ayın en pahalı kalemine dönüşebiliyor
Her sabah alınan kahve ay sonunda bir faturaya denk geliyor
Listesiz market alışverişi sepeti plansız ürünlerle dolduruyor
Buzdolabında unutulan her ürün çöpe giden para demek
İndirim etiketi ihtiyaç olmayan ürünleri sepete taşıyor
Damlayan musluk ve yarım çalışan makineler suyu boşa akıtıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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