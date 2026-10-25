Ay Sonunu Getirememenin Sebebi Büyük Harcamalar Değil Evdeki Küçük Alışkanlıklarmış

Listenin başında, evlerin neredeyse tamamında görülen bir alışkanlık var: Şarj aletlerini prizde bırakmak, televizyonu ve modemi kumandadan kapatıp bekleme modunda unutmak. Kırmızı ışığı yanan her cihaz, kullanılmadığı saatlerde de az da olsa elektrik tüketmeye devam ediyor.

ABD'deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı araştırmacılarına göre bekleme modundaki cihazlar, ortalama bir evin elektrik tüketiminin yüzde 5 ile 10'unu oluşturuyor. Kullanılmayan cihazları anahtarlı bir uzatma kablosuna bağlayıp gece tek tuşla kapatmak, bu görünmez tüketimi kesmenin en kolay yolu.