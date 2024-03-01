Ronaldinho'nun Survivor'da Aldığı Paradan Arda Güler'in Yeni Takımına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar
Ronaldinho'nun Survivor'da Aldığı Paradan Arda Güler'in Yeni Takımına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar
Geçtiğimiz hafta spor dünyasının magazinsel tarafında neler olmuş kaçırdıysanız doğru yerdesiniz. Spor dünyasının renkli tarafında kaçırdığınız ve merak ettiğiniz her şey burada!
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Instagram'da ve YouTube'da harika içerikler üreten Sultanlar Volley hesabı, bu kez Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın'ı yapay zeka destekli görselleri paylaşarak hepimizin beğenisini topladı. Hande Baladın'ın da çok sevdiği tasarımlara birlikte bakalım!
Brezilya ekibi Corinthians’ta forma giyen Dimas Candido de Oliveira Filho'nun 19 yaşındaki kız arkadaşı, Filho ile girdiği cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Simge Sağın, Beşiktaşlı olmasında rağmen Galatasaray ile yakından ilişkili. 'Aşkın Olayım' şarkısının Galatasaray yıldızı Mauro Icardi'ye atfediliği Simge, Icardi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Simge, Icardi'yi övmelere doyamadı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman milli futbolcu Lucas Podolski, kurduğu döner zinciriyle servetine servet kattı. Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euroya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor.
İngiltere tatilinde olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, eski Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır'ı yeni kulübünde ziyaret etti.
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Acun Ilıcalı'nın ayak voleybolu oynaması için Survivor'a getirdiği dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'ya ödediği para ortaya çıktı.
Tenisçi Miray Konar, Amerika'da lüks jipiyle birlikte çektirdiği video TikTok'ta viral oldu. İzmir'de doğan ve daha sonra Amerika'da Elon Üniversitesi Finans Bölümü'nde okuyan Miray Konar'ın tenisçi olarak bir günlük aktivitesine birlikte bakalım.
Arda Güler hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Rus model Svetlana Alekseeva, bu kez umduğunu bulamadı. Arda Güler'i izlemek için Santiago Bernabeu'ya giden Svetlana Alekseeva'nın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
Formula 2 ve Super Formula pilotu Cem Bölükbaşı, Ankara'da kırmızı ışıkta durduğu için trafikte azar işittiği anları paylaşarak güldürdü. "Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli" diyen Cem Bölükbaşı'nın paylaşımına birlikte bakalım.
Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen’e çok ağır sözler söyleyen yorumcu Serdar Ali Çelikler’e sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çelikler, Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.
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Uzun yıllar boyunca S Sport'ta yayınlanan Formula 1'in yeni adresi beIN Sports oldu. Formula 1 sevenlerinin yıllardır yarış anlatımına aşina olduğu Serhan Acar'ın yarışları anlatması konusunda beklentileri vardı. beIN SPORTS’ta Formula 1 yarışlarını kimin anlatacağı belli oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü karşılaşmasının son bölümünde eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. 43 yaşındaki teknik direktör, o anlarda tribünlere kafa sallayarak tepkisini dile getirdi.
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı olan Melissa Vargas, değiştirdiği tarzıyla çok beğenildi. Saçlarını ören Melissa Vargas'ın son hali hayranları tarafından tam not aldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi. Maç oynanırken 25. dakikada ATV ekranlarına yansıyan ve İsmail Kartal'ın görüntüde olduğu sırada kalorifer temizleyicisi reklamı çıkması ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Yıldız Tilbe'nin sahnesine Simge konuk oldu. İkili birlikte son zamanların popüler şarkısı Aşkın Olayım'ı seslendirdi. Yıldız Tilbe, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısına eşlik etti.
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Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını bir kez daha onurlandırmak adına düzenlenen Engelsiz Aslanlar Balosu, Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte voleybolcu İlkin Aydın ile Muslera'nın bir araya geldiği anlar çok beğenildi.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile Al Shabab karşılaşmasının ardından yaptığı hareketle gündem olmuştu. Taraftarların Messi'nin adını anması üzerine uygunsuz bir harekette bulunan Ronaldo'ya cezaya verildi.
Türk voleybolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden olan Neslihan Demir, hem özel yaşamıyla hem de sporcu kişiliğiyle hepimizin gözbebeği konumunda. Batuhan Çelik ile birlikteliğini sürdüren Neslihan Demir yapmış olduğu paylaşımlarla her hafta aşka olan inancımızı tazeliyor. Neslihan Demir ve sevgilisi Batuhan Çelik'in paylaşımlarına birlikte bakalım!
Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'in serveti belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek finans dersleri alan Zehra Güneş, henüz 24 yaşında olmasına rağmen milyonlarca dolarlık servetin sahibi olmuş durumda.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ronaldinho'yu Survivor'a getirdikten sonra herkesi heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı. Acun Ilıcalı, Barcelona efsanesi Gerard Pique ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak heyecan yarattı.
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Real Madrid sezon sonunda milli futbolcu Arda Güler'i gönderme kararı aldı. İspanyol devi, yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler’i bir veya iki sezon boyunca kiralayacak. Arda’nın kiralanması muhtemel iki takım da belli oldu.
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen ve sarı-lacivertli taraftarların da en sevdiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, tarzıyla gündem oldu.
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