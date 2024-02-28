Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Tepkisi Olay Oldu

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Tepkisi Olay Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.02.2024 - 08:41

Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü karşılaşmasının son bölümünde eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. 43 yaşındaki teknik direktör, o anlarda tribünlere kafa sallayarak tepkisini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigiovanis ve 87. dakikada Rodrigues kaydetti.

Fenerbahçe tribünleri, maçın sonlarına doğru Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe tribünleri, maçın sonlarına doğru Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

Belözoğlu, kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü'nün teknik çalıştırıcısı, 'Allah bana 150 yıl ömür verseydi, böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Herkes, benim Fenerbahçe'ye gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşanan hak ettiğim bir şey değildi. Her vicdan sahibi insan için bu öyledir. Sokaktaki her Fenerbahçeliden beni ne kadar sevdiğini görüyorum. Hayat bazen çok sevdiğiyle sınar insanı. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. dedi.

İşte o anlar 👇

Ve taraftarların yorumları 👇

Ve taraftarların yorumları 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
18
12
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?