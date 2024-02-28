Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Tepkisi Olay Oldu
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Tepkisi Olay Oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü karşılaşmasının son bölümünde eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. 43 yaşındaki teknik direktör, o anlarda tribünlere kafa sallayarak tepkisini dile getirdi.
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek elendi.
Fenerbahçe tribünleri, maçın sonlarına doğru Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.
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