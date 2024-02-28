Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli Taraftarların Küfürlü Tezahüratına Tepkisi Olay Oldu

Belözoğlu, kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü'nün teknik çalıştırıcısı, 'Allah bana 150 yıl ömür verseydi, böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Herkes, benim Fenerbahçe'ye gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşanan hak ettiğim bir şey değildi. Her vicdan sahibi insan için bu öyledir. Sokaktaki her Fenerbahçeliden beni ne kadar sevdiğini görüyorum. Hayat bazen çok sevdiğiyle sınar insanı. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. dedi.