Galatasaraylı Icardi Fenerbahçe'nin Kupadan Elenmesinin Ardından Bazı Taraftarların Keyfini Kaçırdı
Galatasaraylı Icardi Fenerbahçe'nin Kupadan Elenmesinin Ardından Bazı Taraftarların Keyfini Kaçırdı
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Sarı-kırmızıların yıldız ismi, ligin 26. haftasında deplasmanda oynadıkları Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareketle gündeme gelmişti.
Yaşananların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mauro Icardi'ye bir maç men cezası vermişti.
Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, açıklanan karar sonrasında cezayı yetersiz bulduklarını sert bir dille ifade etmişti.
Baki'nin yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcunun bu fotoğrafı kullanılmıştı 👇
Icardi de Fenerbahçe'ye yanıt vererek kupanın fotoğrafta kesilmiş olmasından dolayı "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" demişti.
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31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından da Instagram'dan aslan fotoğrafı paylaştı.
Paylaşım, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.
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