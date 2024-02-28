Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Galatasaraylı Icardi Fenerbahçe'nin Kupadan Elenmesinin Ardından Bazı Taraftarların Keyfini Kaçırdı

Galatasaraylı Icardi Fenerbahçe'nin Kupadan Elenmesinin Ardından Bazı Taraftarların Keyfini Kaçırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.02.2024 - 09:35

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sarı-kırmızıların yıldız ismi, ligin 26. haftasında deplasmanda oynadıkları Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareketle gündeme gelmişti.

Sarı-kırmızıların yıldız ismi, ligin 26. haftasında deplasmanda oynadıkları Ankaragücü maçında rakip tribünlere yaptığı hareketle gündeme gelmişti.

Yaşananların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mauro Icardi'ye bir maç men cezası vermişti.

Yaşananların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mauro Icardi'ye bir maç men cezası vermişti.

Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, açıklanan karar sonrasında cezayı yetersiz bulduklarını sert bir dille ifade etmişti.

Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, açıklanan karar sonrasında cezayı yetersiz bulduklarını sert bir dille ifade etmişti.

Baki'nin yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcunun bu fotoğrafı kullanılmıştı 👇

Baki'nin yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcunun bu fotoğrafı kullanılmıştı 👇

Icardi de Fenerbahçe'ye yanıt vererek kupanın fotoğrafta kesilmiş olmasından dolayı "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" demişti.

Icardi de Fenerbahçe'ye yanıt vererek kupanın fotoğrafta kesilmiş olmasından dolayı "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından da Instagram'dan aslan fotoğrafı paylaştı.

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından da Instagram'dan aslan fotoğrafı paylaştı.

Paylaşım, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

Paylaşım, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?