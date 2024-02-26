Fenerbahçe Icardi'nin Aldığı Cezaya İtiraz Etti: "Rakip Tribünlere Yapılan Utanmaz Harekete Verilen Ceza"
Fenerbahçe Icardi'nin Aldığı Cezaya İtiraz Etti: "Rakip Tribünlere Yapılan Utanmaz Harekete Verilen Ceza"
PFDK'nın Mauro Icardi için açıkladığı 1 maçlık ceza Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki imzalı paylaşımda çok sert ifadelere yer verildi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.' ifadelerine yer veridli.
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Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezayı yetersiz bulan Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Selahattin Baki imzalı yazıda çok sert ifadelere yer verildi.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇
Fenerbahçe'nin Icardi paylaşımı👇
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