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Fenerbahçe Icardi'nin Aldığı Cezaya İtiraz Etti: "Rakip Tribünlere Yapılan Utanmaz Harekete Verilen Ceza"

Fenerbahçe Icardi'nin Aldığı Cezaya İtiraz Etti: "Rakip Tribünlere Yapılan Utanmaz Harekete Verilen Ceza"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 16:24

PFDK'nın Mauro Icardi için açıkladığı 1 maçlık ceza Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki imzalı paylaşımda çok sert ifadelere yer verildi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.' ifadelerine yer veridli.

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Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezayı yetersiz bulan Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Selahattin Baki imzalı yazıda çok sert ifadelere yer verildi.

Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezayı yetersiz bulan Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Selahattin Baki imzalı yazıda çok sert ifadelere yer verildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi

Fenerbahçe'nin Icardi paylaşımı👇

Fenerbahçe'nin Icardi paylaşımı👇
twitter.com
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