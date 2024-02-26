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Görüntüler Çok Konuşulmuştu: PFDK, Mauro Icardi'ye Ceza Verdi!

Görüntüler Çok Konuşulmuştu: PFDK, Mauro Icardi'ye Ceza Verdi!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 12:55

PFDK, Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler için Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı.

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PFDK, Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı.

PFDK, Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı.

Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları benim adıma çok üzücü." demişti.

Sabah'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları benim adıma çok üzücü." demişti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26.02.2024 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. 

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Karar verilmiştir.

Haksız tahrik indirimi uygulandı.

Haksız tahrik indirimi uygulandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 41/1-a maddesine göre hakaret suçunu işleyen futbolculara 2 ila 5 maç arasında ceza veriliyor. Ancak Icardi'ye tribünlerden gelen yabancı maddeleri göz önüne alan PFDK, FDT'nin 12. maddesinde yer alan 'Haksız tahrik' maddesini uyguladı. Bu maddede 'Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.' ifadeleri yer alıyor. Kurul, bu maddenin uygulanması suretiyle Icardi'nin cezasını 1 maç men olarak açıkladı.

Aynı madde, Arjantinliye verilen para cezasında da uygunlandı ve 35/4. maddeye göre 39 bin TL olan para cezası 19 bin 500 TL olarak açıklandı.

(NTV Spor)

Söz konusu anlar👇

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Mauro Icardi'ye verilen cezaya gelen tepkiler şöyleydi👇

Mauro Icardi'ye verilen cezaya gelen tepkiler şöyleydi👇
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