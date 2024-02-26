Görüntüler Çok Konuşulmuştu: PFDK, Mauro Icardi'ye Ceza Verdi!
Görüntüler Çok Konuşulmuştu: PFDK, Mauro Icardi'ye Ceza Verdi!
PFDK, Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler için Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı.
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PFDK, Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı.
Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları benim adıma çok üzücü." demişti.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haksız tahrik indirimi uygulandı.
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Mauro Icardi'ye verilen cezaya gelen tepkiler şöyleydi👇
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