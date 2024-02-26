Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Serdar Dursun ile Bağdat Caddesi'ne Çıkan İsmail Yüksek Kombiniyle Fenerbahçelilerin Diline Düştü

Serdar Dursun ile Bağdat Caddesi'ne Çıkan İsmail Yüksek Kombiniyle Fenerbahçelilerin Diline Düştü

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
26.02.2024 - 20:32

Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen ve sarı-lacivertli taraftarların da en sevdiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, tarzıyla gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun için takımdaki ikinci dönemi oldukça iyi başladı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun için takımdaki ikinci dönemi oldukça iyi başladı.

Çaykur Rizespor maçında attığı golle takıma galibiyeti getiren gollerden birine imza atan 32 yaşındaki futbolcu, taraftarın da gönlünü kazandı.

Çaykur Rizespor maçında attığı golle takıma galibiyeti getiren gollerden birine imza atan 32 yaşındaki futbolcu, taraftarın da gönlünü kazandı.
media.fenerbahce.org

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen golcü, oğlu ve İsmail Yüksek ile Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen golcü, oğlu ve İsmail Yüksek ile Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, ikilinin tarzını eleştiren yorumlarda bulundu 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?