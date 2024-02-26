Serdar Dursun ile Bağdat Caddesi'ne Çıkan İsmail Yüksek Kombiniyle Fenerbahçelilerin Diline Düştü
Serdar Dursun ile Bağdat Caddesi'ne Çıkan İsmail Yüksek Kombiniyle Fenerbahçelilerin Diline Düştü
Bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen ve sarı-lacivertli taraftarların da en sevdiği isimlerin başında gelen İsmail Yüksek, tarzıyla gündem oldu.
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Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Karagümrük'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun için takımdaki ikinci dönemi oldukça iyi başladı.
Çaykur Rizespor maçında attığı golle takıma galibiyeti getiren gollerden birine imza atan 32 yaşındaki futbolcu, taraftarın da gönlünü kazandı.
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen golcü, oğlu ve İsmail Yüksek ile Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, ikilinin tarzını eleştiren yorumlarda bulundu 👇
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