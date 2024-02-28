İsmail Kartal Ekrandayken Kalorifer Peteği Temizleyicisi Reklamının Görülmesi Tepkilerin Odağında
İsmail Kartal Ekrandayken Kalorifer Peteği Temizleyicisi Reklamının Görülmesi Tepkilerin Odağında
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi. Maç oynanırken 25. dakikada ATV ekranlarına yansıyan ve İsmail Kartal'ın görüntüde olduğu sırada kalorifer temizleyicisi reklamı çıkması ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek elendi. MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi.
Fenerbahçe'nin 2024 yılında ilk kez maç kaybettiği mücadelenin 25. dakikasında ATV ekranlarına gelen alt bant reklamı ise sosyal medyanın dikkatini çekti.
İsmail Kartal ekranlara geldiğinde bir temizlik şirketinin kalorifer peteği temizleyicisini tanıtması tepkilerin odağındaydı.
Ahmet Çakar, İsmail Kartal için "Lisedeki kalorifer görevlisi" benzetmesi yapmış ve tepki çekmişti.
Ekranlara yansıyan görüntülere gelen tepkiler şöyleydi👇
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Sizce bu reklam tesadüfen mi o anlarda ekrana geldi? Yorumlarda buluşalım!
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