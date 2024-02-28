İsmail Kartal Ekrandayken Kalorifer Peteği Temizleyicisi Reklamının Görülmesi Tepkilerin Odağında

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale yükseldi. Maç oynanırken 25. dakikada ATV ekranlarına yansıyan ve İsmail Kartal'ın görüntüde olduğu sırada kalorifer temizleyicisi reklamı çıkması ise sosyal medyada çok konuşuldu.