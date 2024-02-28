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Brezilyalı Muhabirin Futbol Takımı Maskotu Tarafından Cinsel Tacize Uğradığını Söylemesi Sinirlerinizi Bozacak

Brezilyalı Muhabirin Futbol Takımı Maskotu Tarafından Cinsel Tacize Uğradığını Söylemesi Sinirlerinizi Bozacak

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 11:44

Canal Monumental muhabiri Gisele Kumpel, International takımının maskotu Saci'nin maç esnasında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesinin ardından ülke karıştı. Kulüp, maskot Saci'nin işine son verdiğini duyurdu. Ayrıntılara bakalım.

Kaynak: The Sun

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Canal Monumental muhabiri Gisele Kumpel, Internacional maçını takip ederken maskot Saci'nin kendisini tutup zorla sarıldığını ve takımının maçı kazandıran golünü kutlarken öpücük sesleri çıkardığını iddia etti.

Canal Monumental muhabiri Gisele Kumpel, Internacional maçını takip ederken maskot Saci'nin kendisini tutup zorla sarıldığını ve takımının maçı kazandıran golünü kutlarken öpücük sesleri çıkardığını iddia etti.

Kumpel, Brezilya haber kaynağı GloboEsporte'ye şunları söyledi: "Inter gol attığında yanımda durdu ve bana sarıldı. Maske takılı olmasına rağmen başımı itti ve beni öpmeye çalıştı. Öpücüğün sesini duyabiliyordum ve terini hissettim.

Kumpel, Brezilya haber kaynağı GloboEsporte'ye şunları söyledi: "Inter gol attığında yanımda durdu ve bana sarıldı. Maske takılı olmasına rağmen başımı itti ve beni öpmeye çalıştı. Öpücüğün sesini duyabiliyordum ve terini hissettim.

Yayın organı tarafından elde edilen görüntülerde Kumpel kalenin arkasında yürürken Saci de yanında duruyordu.

Yayın organı tarafından elde edilen görüntülerde Kumpel kalenin arkasında yürürken Saci de yanında duruyordu.

Muhabir, kale arkasında çalışan tek kadın gazeteci olduğunu ve maskotun kendisine garip hareketler yaptığını hatta bir ara eğilip telefonuna baktığını söyledi

Muhabir, kale arkasında çalışan tek kadın gazeteci olduğunu ve maskotun kendisine garip hareketler yaptığını hatta bir ara eğilip telefonuna baktığını söyledi

Maç bittikten sonra Kumpel, hoş karşılanmayan kucaklaşmayı yerel polis karakoluna bildirdi ve polis de olayı bir cinsel taciz vakası olarak araştırdı.

Maç bittikten sonra Kumpel, hoş karşılanmayan kucaklaşmayı yerel polis karakoluna bildirdi ve polis de olayı bir cinsel taciz vakası olarak araştırdı.
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Kumpel, maskotun yaptıklarını eleştirerek Saci'nin zorla sarılması gibi eylemlerin spor yapan kadınların çalışırken maruz kaldıkları şeyler olduğunu söyledi.

Kumpel, maskotun yaptıklarını eleştirerek Saci'nin zorla sarılması gibi eylemlerin spor yapan kadınların çalışırken maruz kaldıkları şeyler olduğunu söyledi.

"Başka hiçbir kadının bunu yaşamaması için sonuna kadar gideceğim. "Her şey yolunda. O anki korkuyu, titremeyi, ağlamayı ve inançsızlığı bir kenara bırakarak yapabileceğimi yaptım, çünkü yaşadıklarımı ortadan kaldırmak imkansız" dedi.

"Başka hiçbir kadının bunu yaşamaması için sonuna kadar gideceğim. "Her şey yolunda. O anki korkuyu, titremeyi, ağlamayı ve inançsızlığı bir kenara bırakarak yapabileceğimi yaptım, çünkü yaşadıklarımı ortadan kaldırmak imkansız" dedi.
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