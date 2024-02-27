Herkes Serhan Acar'ı Bekliyordu: beIN SPORTS’ta Formula 1 Yarışlarını Anlatacak Kişi Belli Oldu!
Herkes Serhan Acar'ı Bekliyordu: beIN SPORTS’ta Formula 1 Yarışlarını Anlatacak Kişi Belli Oldu!
Uzun yıllar boyunca S Sport'ta yayınlanan Formula 1'in yeni adresi beIN Sports oldu. Formula 1 sevenlerinin yıllardır yarış anlatımına aşina olduğu Serhan Acar'ın yarışları anlatması konusunda beklentileri vardı. beIN SPORTS’ta Formula 1 yarışlarını kimin anlatacağı belli oldu.
Kaynak: Twitter / TutkumuzF1
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Formula 1'de uzun süredir yarış anlatımını gerçekleştiren Serhan Acar'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu.
Sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen Formula 1 hesaplarından olan Tutkumuz F1, Formula 1 anlatımını gerçekleştirecek kişiyi duyurdu.
Buna göre Formula 1 yarışlarını Gökhan Telkenar anlatacak.
Yeni sezonda Formula 1'in yeni yayıncısı bazı değişiklikler yapmaya karar verdi.
Tutkumuz F1'in yaptığı açıklamaya göre bu değişiklikler şöyle olacak👇
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