Herkes Serhan Acar'ı Bekliyordu: beIN SPORTS’ta Formula 1 Yarışlarını Anlatacak Kişi Belli Oldu!

Uzun yıllar boyunca S Sport'ta yayınlanan Formula 1'in yeni adresi beIN Sports oldu. Formula 1 sevenlerinin yıllardır yarış anlatımına aşina olduğu Serhan Acar'ın yarışları anlatması konusunda beklentileri vardı. beIN SPORTS’ta Formula 1 yarışlarını kimin anlatacağı belli oldu.

Kaynak: Twitter / TutkumuzF1