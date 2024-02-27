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Herkes Serhan Acar'ı Bekliyordu: beIN SPORTS’ta Formula 1 Yarışlarını Anlatacak Kişi Belli Oldu!

Herkes Serhan Acar'ı Bekliyordu: beIN SPORTS’ta Formula 1 Yarışlarını Anlatacak Kişi Belli Oldu!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 16:26

Uzun yıllar boyunca S Sport'ta yayınlanan Formula 1'in yeni adresi beIN Sports oldu. Formula 1 sevenlerinin yıllardır yarış anlatımına aşina olduğu Serhan Acar'ın yarışları anlatması konusunda beklentileri vardı. beIN SPORTS’ta Formula 1 yarışlarını kimin anlatacağı belli oldu.

Kaynak: Twitter / TutkumuzF1

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Formula 1'de uzun süredir yarış anlatımını gerçekleştiren Serhan Acar'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Formula 1'de uzun süredir yarış anlatımını gerçekleştiren Serhan Acar'ın yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu.

Sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen Formula 1 hesaplarından olan Tutkumuz F1, Formula 1 anlatımını gerçekleştirecek kişiyi duyurdu.

Sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen Formula 1 hesaplarından olan Tutkumuz F1, Formula 1 anlatımını gerçekleştirecek kişiyi duyurdu.
static.ssportplus.com

Buna göre Formula 1 yarışlarını Gökhan Telkenar anlatacak.

Buna göre Formula 1 yarışlarını Gökhan Telkenar anlatacak.
twitter.com

Yeni sezonda Formula 1'in yeni yayıncısı bazı değişiklikler yapmaya karar verdi.

Yeni sezonda Formula 1'in yeni yayıncısı bazı değişiklikler yapmaya karar verdi.

Tutkumuz F1'in yaptığı açıklamaya göre bu değişiklikler şöyle olacak👇

Tutkumuz F1'in yaptığı açıklamaya göre bu değişiklikler şöyle olacak👇

  • Yarış anlatımında iki kişi olacak. 

  • Formula 1'e ve diğer serilere dair program ele alınacak. 

  • İçerik desteği için bazı transferler de gerçekleştirildi. 

  • Yayın planlaması ise resmi duyuru sonrasında netleşecek.

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