Real Madrid’in Arda Güler Kararı Belli Oldu: İşte Arda Güler’in Gitmesi Muhtemel İki Takım
Real Madrid’in Arda Güler Kararı Belli Oldu: İşte Arda Güler’in Gitmesi Muhtemel İki Takım
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/skorer/re...
Real Madrid sezon sonunda milli futbolcu Arda Güler'i gönderme kararı aldı. İspanyol devi, yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler’i bir veya iki sezon boyunca kiralayacak. Arda’nın kiralanması muhtemel iki takım da belli oldu.
İşte detaylar…
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Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler sezon sonunda yeni bir maceraya başlayacak.
İspanyol basını milli futbolcunun yeni sezonda farklı bir takımda forma giyeceğini duyurdu.
Ancelotti'nin süre vermekte zorlandığı Arda Güler'in yeni adresi için iki aday var...
Real Madrid'de sezon öncesi kampında sakatlanan ve sezon içinde iki sakatlık daha geçirerek uzun süre takımdan uzak kalan Arda Güler sakatlığını atlatmasına rağmen forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sevilla ile oynanan maçta Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen ve maçın 78. dakikasında oyuna girmeye hazırlanan Arda Güler, Ancelotti'nin kararından vazgeçmesiyle oyuna girememişti.
Arda Güler yaşanan bu gelişme üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı. Genç futbolcu sadece Kral Kupası'ndaki Arandina maçında ilk 11'de başlarken Atletico Madrid, Vallecano, Las Palmas ve Girona maçlarının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.
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Planeta Madrid'de yer alan habere göre Real Madrid, sezon sonunda Arda Güler'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.
Kulüp, Arda Güler'i bir veya iki sezonluğuna kiralık oalrak gönderip oyuncunun daha güçlü dönmesini bekleyecek.
Haberde Real Sociedad ve Milan'ın Arda Güler'i kiralık olarak transfer etme konusunda oldukça istekli oldukları vurgulandı.
Real Madrid'in Arda Güler'den beklentilerinin oldukça yüksek olmasından dolayı milli futbolcunun bonservisiyle gönderilmesine izin verilmeyecek.
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