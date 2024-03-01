Real Madrid’in Arda Güler Kararı Belli Oldu: İşte Arda Güler’in Gitmesi Muhtemel İki Takım

Real Madrid sezon sonunda milli futbolcu Arda Güler'i gönderme kararı aldı. İspanyol devi, yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler’i bir veya iki sezon boyunca kiralayacak. Arda’nın kiralanması muhtemel iki takım da belli oldu.

İşte detaylar…