Yıldız Tilbe ve Simge Sağın Icardi ile Özdeşleşen "Aşkın Olayım" Şarkısında Düet Yaptı
Yıldız Tilbe ve Simge Sağın Icardi ile Özdeşleşen "Aşkın Olayım" Şarkısında Düet Yaptı
Yıldız Tilbe'nin sahnesine Simge konuk oldu. İkili birlikte son zamanların popüler şarkısı Aşkın Olayım'ı seslendirdi. Yıldız Tilbe, Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik etti.
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Yıldız Tilbe, konuğu olan Simge Sağın ile birlikte "Aşkın Olayım" şarkısına düet yaptı.
Son zamanların en popüler şarkısının girişine eşlik eden Yıldız Tilbe'nin "Aşkın olayım" performansı çok beğenildi.
Simge ve Yıldız Tilbe'nin Aşkın Olayım' düeti👇
Gelen yorumlar şöyleydi👇
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