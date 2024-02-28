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Yıldız Tilbe ve Simge Sağın Icardi ile Özdeşleşen "Aşkın Olayım" Şarkısında Düet Yaptı

Yıldız Tilbe ve Simge Sağın Icardi ile Özdeşleşen "Aşkın Olayım" Şarkısında Düet Yaptı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 14:12

Yıldız Tilbe'nin sahnesine Simge konuk oldu. İkili birlikte son zamanların popüler şarkısı Aşkın Olayım'ı seslendirdi. Yıldız Tilbe, Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik etti.

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Yıldız Tilbe, konuğu olan Simge Sağın ile birlikte "Aşkın Olayım" şarkısına düet yaptı.

Yıldız Tilbe, konuğu olan Simge Sağın ile birlikte "Aşkın Olayım" şarkısına düet yaptı.

Son zamanların en popüler şarkısının girişine eşlik eden Yıldız Tilbe'nin "Aşkın olayım" performansı çok beğenildi.

Son zamanların en popüler şarkısının girişine eşlik eden Yıldız Tilbe'nin "Aşkın olayım" performansı çok beğenildi.

Simge ve Yıldız Tilbe'nin Aşkın Olayım' düeti👇

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