Edin Dzeko'nun Kızı Hana ile Vakit Geçirdiği Anlar Bile Fenerbahçelilere Krunic'in Performansını Sorgulattı
Edin Dzeko'nun Kızı Hana ile Vakit Geçirdiği Anlar Bile Fenerbahçelilere Krunic'in Performansını Sorgulattı
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun küçük kızı Hana'nın tatlığı, sosyal medyada gündem oldu. Baba kızın eğlenceleri anlarına herkes hayran kalırken devre arasında takıma katılan Krunic akıllara geldi.
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Sezon başında Inter'den ayrılarak sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Dzeko, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların hafızalarından hiç silinmeyecek bir isim oldu.
Ligde attığı 18 golle gol krallığının zirvesinde yer alan forvet, bu başarısının yanı sıra takım içindeki liderliğe de dikkat çekti.
Özel hayatı ile de tam bir "aile babası" olarak tanımlanan 37 yaşındaki futbolcunun kızı Hana ile tatlı anları beğeni topladı.
O anları izleyen taraftarların aklına ise devre arasında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen fakat şu ana kadar hiçbir varlık gösteremeyen Krunic geldi.
İşte Dzeko ve kızı 👇
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