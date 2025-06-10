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2 Ayda 15 Kilo Verdiren Formül: Deniz Seki'nin Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı!

2 Ayda 15 Kilo Verdiren Formül: Deniz Seki'nin Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.06.2025 - 10:48

Ünlü şarkıcı Deniz Seki yaza bomba gibi girdi! Sesiyle olduğu kadar artık fiziğiyle de adından söz ettiren Seki, son konserindeki fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı! Posta'nın haberine göre 2 ayda tam 15 kilo veren sanatçı, bu değişimini su içmeye, yürüyüşe ve uyku düzenine borçlu!

Gelin detaylara birlikte bakalım…

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/deni...
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Deniz Seki’yi sahnelerde görmeyeli biraz zaman olmuştu ama geri döndü!

Deniz Seki’yi sahnelerde görmeyeli biraz zaman olmuştu ama geri döndü!

Hem de bambaşka bir versiyonuyla! Müzik kariyerine ilk olarak Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak adım atan Deniz Seki, 1997 yılında çıkardığı Hiç Kimse Değilim albümüyle yıldızını parlattı. 

O günden beri Türk pop müziğine sayısız şarkı kazandırdı. Zaman zaman özel hayatıyla, zaman zaman da yaşadığı zor süreçlerle gündeme gelse de her seferinde “küllerinden doğan kadın” olmayı başardı.

54 yaşındaki sanatçı şimdilerde sahneye çıktığında sadece sesiyle değil fiziğiyle de alkış topluyor.

54 yaşındaki sanatçı şimdilerde sahneye çıktığında sadece sesiyle değil fiziğiyle de alkış topluyor.

Çünkü o tam 2 ayda 15 kilo verdi. Seki, yoğun sahne temposuna daha da dayanıklı olmak için hem beslenme düzenini değiştirdi hem de spor yapmaya başladı. Sabah erken kalkıyor, erken yatıyor ve günde 2 saat yürüyüş yapıyor. Aynı zamanda bol bol su içmeyi ihmal etmiyor.

Bu istikrarlı rutin sayesinde de hızlı ama sağlıklı bir şekilde kilo verdi. Peki siz son halini nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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