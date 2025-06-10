2 Ayda 15 Kilo Verdiren Formül: Deniz Seki'nin Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/deni...
Ünlü şarkıcı Deniz Seki yaza bomba gibi girdi! Sesiyle olduğu kadar artık fiziğiyle de adından söz ettiren Seki, son konserindeki fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Nasıl zayıfladığı ortaya çıktı! Posta'nın haberine göre 2 ayda tam 15 kilo veren sanatçı, bu değişimini su içmeye, yürüyüşe ve uyku düzenine borçlu!
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Deniz Seki’yi sahnelerde görmeyeli biraz zaman olmuştu ama geri döndü!
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54 yaşındaki sanatçı şimdilerde sahneye çıktığında sadece sesiyle değil fiziğiyle de alkış topluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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