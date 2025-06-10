2 Ayda 15 Kilo Verdiren Formül: Deniz Seki'nin Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı!

Hem de bambaşka bir versiyonuyla! Müzik kariyerine ilk olarak Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak adım atan Deniz Seki, 1997 yılında çıkardığı Hiç Kimse Değilim albümüyle yıldızını parlattı.

O günden beri Türk pop müziğine sayısız şarkı kazandırdı. Zaman zaman özel hayatıyla, zaman zaman da yaşadığı zor süreçlerle gündeme gelse de her seferinde “küllerinden doğan kadın” olmayı başardı.