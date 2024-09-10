Rakam Dudak Uçuklattı! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 20 Yılda TRT'ye Ödenen Bandrol ve Katkı Payını Açıkladı

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Cep telefonu ve televizyon başta olmak üzere alınan bir çok üründen bandrol payı alan TRT'ye son 20 yılda ödenen bandrol ve katkı payı miktarı dudak uçuklattı.
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Sözcü TV'de Ebru Baki'nin 'Para Politika' programına konuk olan vergi uzmanı Ozan Bingöl, cep telefonu fiyatlarıyla ilgili bir konu konuşulurken, "Vatandaşlar TRT'ye son 20 yılda bandrol ve pay olarak 10.8 milyar dolar ödedi." dedi. Bingöl'ün paylaştığı veri, stüdyodaki diğer konukları hayrete düşürdü.
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