Rakam Dudak Uçuklattı! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl 20 Yılda TRT'ye Ödenen Bandrol ve Katkı Payını Açıkladı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV'de katıldığı programda TRT'ye son 20 yılda ödenen bandrol ve katkı payı miktarını açıkladı. Bingöl, 'Vatandaşlar TRT'ye son 20 yılda bandrol ve pay olarak 10.8 milyar dolar ödedi.' ifadelerini kullandı.