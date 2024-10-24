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Raftaki Montu Kameralara Baka Baka Çaldı: Yaşlı Kadının Rahatlığı İzleyenleri Şaşırttı

Raftaki Montu Kameralara Baka Baka Çaldı: Yaşlı Kadının Rahatlığı İzleyenleri Şaşırttı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 16:06

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir butik mağazasına giden yaşlı kadın, rafta duran montu güvenlik kameraları önünde çaldı. Montu alırken güvenlik kameralarına bakan kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşlı kadının hırsızlık anını izleyenler rahatlığı, izleyenleri şaşkına çevirdi.  

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Zonguldak'ta mont hırsızı yaşlı kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rafta duran montu büyük bir rahatlıkla alan kadın, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Zonguldak'ta mont hırsızı yaşlı kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rafta duran montu büyük bir rahatlıkla alan kadın, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Montu alırken güvenlik kameralarına bakan kadının rahatlığı izleyenleri şaşkına çevirdi. Polis, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

Montu alırken güvenlik kameralarına bakan kadının rahatlığı izleyenleri şaşkına çevirdi. Polis, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İşte o görüntüler; 👇

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