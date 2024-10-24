Raftaki Montu Kameralara Baka Baka Çaldı: Yaşlı Kadının Rahatlığı İzleyenleri Şaşırttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir butik mağazasına giden yaşlı kadın, rafta duran montu güvenlik kameraları önünde çaldı. Montu alırken güvenlik kameralarına bakan kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşlı kadının hırsızlık anını izleyenler rahatlığı, izleyenleri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zonguldak'ta mont hırsızı yaşlı kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rafta duran montu büyük bir rahatlıkla alan kadın, kısa süre sonra gözden kayboldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Montu alırken güvenlik kameralarına bakan kadının rahatlığı izleyenleri şaşkına çevirdi. Polis, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın