TRT Muhabirleri, FETÖ'nün Yemeğini Geri Çevirdi: "Algı Operasyonu Ellerinde Patladı"

Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesini takip etmek için Pensilvanya'daki malikanenin önünde bekleyen TRT ekibine, FETÖ'cüler tarafından yemek verilmek istendi. Getirilen yemeği almayan muhabir ve arkadaşı, şahsı tersledi.

Kaynak: TRT Haber