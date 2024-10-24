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TRT Muhabirleri, FETÖ'nün Yemeğini Geri Çevirdi: "Algı Operasyonu Ellerinde Patladı"

TRT Muhabirleri, FETÖ'nün Yemeğini Geri Çevirdi: "Algı Operasyonu Ellerinde Patladı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 15:04

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Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesini takip etmek için Pensilvanya'daki malikanenin önünde bekleyen TRT ekibine, FETÖ'cüler tarafından yemek verilmek istendi. Getirilen yemeği almayan muhabir ve arkadaşı, şahsı tersledi. 

Kaynak: TRT Haber

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Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'i gömmek için Pensilvanya'daki evinde çalışmalar sürerken, Gülen'in cenazesine gelenler için hazırlanan yemekler TRT ekibine ikram edilmek istendi.

Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'i gömmek için Pensilvanya'daki evinde çalışmalar sürerken, Gülen'in cenazesine gelenler için hazırlanan yemekler TRT ekibine ikram edilmek istendi.

Yemeği getiren FETÖ'cü şahsı tersleyen muhabir ve ekip arkadaşı, yiyeceği geri gönderdi. O anları sosyal medyada paylaşan TRT ekibi, "Terörist Gülen'i FETÖ inine gömme hazırlıklarını görüntüleyen TRT Haber ekibi, propaganda için yemek getirme fotoğrafı çekmek üzere yanlarına gelen FETÖ'cüyü tersleyip yüzüne bile bakmadı FETÖ'nün algı operasyonu kendi elinde patladı." notunu düştü.

Yemeği getiren FETÖ'cü şahsı tersleyen muhabir ve ekip arkadaşı, yiyeceği geri gönderdi. O anları sosyal medyada paylaşan TRT ekibi, "Terörist Gülen'i FETÖ inine gömme hazırlıklarını görüntüleyen TRT Haber ekibi, propaganda için yemek getirme fotoğrafı çekmek üzere yanlarına gelen FETÖ'cüyü tersleyip yüzüne bile bakmadı FETÖ'nün algı operasyonu kendi elinde patladı." notunu düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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