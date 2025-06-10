Pierre Loti Tepesi Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar? 2025 Pierre Loti Tepesi Rehberi

İstanbul’a tepeden bakan, manzarasıyla adından sıkça söz ettiren Pierre Loti Tepesi, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tepeye nasıl gidileceği, hangi saatlerde açık olduğu veya burada neler yapılabileceği sıkça araştırılıyor. Adını Fransız bir yazardan alan bu alan, tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor. Eğer siz de Pierre Loti hakkında bilgi arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Peki Pierre Loti nerededir, nasıl gidilir? Pierre Loti giriş ücreti ne kadar? İşte detaylar...