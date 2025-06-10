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Pierre Loti Tepesi Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar? 2025 Pierre Loti Tepesi Rehberi

Pierre Loti Tepesi Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar? 2025 Pierre Loti Tepesi Rehberi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 17:07

İstanbul’a tepeden bakan, manzarasıyla adından sıkça söz ettiren Pierre Loti Tepesi, hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tepeye nasıl gidileceği, hangi saatlerde açık olduğu veya burada neler yapılabileceği sıkça araştırılıyor. Adını Fransız bir yazardan alan bu alan, tarihi dokusuyla da dikkat çekiyor. Eğer siz de Pierre Loti hakkında bilgi arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Peki Pierre Loti nerededir, nasıl gidilir? Pierre Loti giriş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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Pierre Loti Tepesi'nin Tarihi

Pierre Loti Tepesi'nin Tarihi

Pierre Loti Tepesi, ismini 19. yüzyılda İstanbul’a sıkça gelen Fransız yazar Julien Viaud’dan alır. Yazar, eserlerinde 'Pierre Loti' adını kullanmıştır. İstanbul’a duyduğu ilgiyle bilinen Loti, özellikle Haliç’i çok sık ziyaret etmiş ve Eyüp sırtlarındaki bu tepeye gelerek uzun saatler geçirmiştir. İstanbul'daki anılarını 'Aziyadé' romanına yansıtan yazarın bu bölgede vakit geçirdiği bilindiği için, zamanla bu alan 'Pierre Loti Tepesi' olarak anılmaya başlanmıştır. Tepenin önceki adı ise Rabia Kadın Tepesi'dir. Resmi olarak 1920’li yıllarda bu isimle anılması kabul görmüştür.

Pierre Loti Kimdir?

Pierre Loti Kimdir?

Gerçek adı Julien Viaud olan Pierre Loti, Fransız bir deniz subayı ve yazardır. 1850 yılında doğmuş, 1923’te hayatını kaybetmiştir. Edebiyata olan ilgisi sayesinde İstanbul’u ve Osmanlı kültürünü yakından tanımış, yazdığı eserlerinde sıkça bu izlenimlere yer vermiştir. 

Özellikle 'Aziyadé' adlı romanında İstanbul’daki yaşamı ayrıntılı biçimde anlatmıştır. Eyüpsultan’daki bu tepeye sık sık çıkarak Haliç’i seyrettiği için, tepe zamanla onun ismiyle anılmaya başlamıştır.

Pierre Loti Tepesi Nerede?

Pierre Loti Tepesi Nerede?

Pierre Loti Tepesi, İstanbul Avrupa Yakası’nda, Eyüpsultan ilçesinde yer alır. Haliç’e hakim konumuyla bölgeye gelen ziyaretçilere geniş bir manzara sunar. Eyüp Sultan Camii’ne yakınlığı sayesinde dini ve turistik gezilerin de bir parçası haline gelmiştir.

Pierre Loti Tepesi’ne Nasıl Gidilir?

Pierre Loti Tepesi’ne Nasıl Gidilir?

Pierre Loti Tepesi’ne ulaşmak için farklı yöntemler kullanılabilir. Toplu taşıma ile Eyüp Sultan Meydanı’na geldikten sonra yukarı çıkmak için iki alternatif mevcuttur:

  • Teleferik: Eyüp meydanından kalkan teleferikle tepeye çıkılabilir. Yaklaşık 2-3 dakika süren yolculukta Haliç manzarası eşliğinde rahat bir ulaşım sağlanır.

  • Yürüyerek: Eyüp Sultan Camii çevresinden başlayan patika yol ile ortalama 10-15 dakikalık bir yürüyüşle tepeye ulaşmak mümkündür.

  • Otobüs: Eyüp’e ulaşan İETT otobüs hatlarıyla Eyüp merkezine vardıktan sonra yukarı çıkış yapılabilir.

Pierre Loti Giriş Ücreti Var mı?

Pierre Loti Tepesi’ne çıkış ücretsizdir. Teleferik kullanımı ve otopark dışında herhangi bir giriş ücreti talep edilmez. Tepenin üst kısmındaki kafe ve restoranlar, menü fiyatlandırmasına göre ücretlendirme yapmaktadır.

2025 Pierre Loti Teleferik Ücreti Ne Kadar?

2025 Pierre Loti Teleferik Ücreti Ne Kadar?

Pierre Loti Tepesi’ne çıkan teleferik hattı, 2025 yılı itibarıyla İstanbulkart ile kullanılabilir. Ücretlendirme şöyledir:

Teleferik seferleri genellikle sabah 08:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ancak resmi tatil ve özel günlerde saatler değişebileceği için önceden kontrol edilmesi önerilir.

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Pierre Loti Kahvaltı Fiyatları ve Menü 2025

Pierre Loti Kahvaltı Fiyatları ve Menü 2025

Tarihi kahve, sabah kahvaltısı için sık tercih edilen mekanlar arasındadır. 2025 yılı itibarıyla ortalama fiyatlar şu şekildedir:

  • Kahvaltı Tabağı: 400 TL

  • Tost: 85 - 110 TL

  • Gözleme: 90 - 115 TL

  • Sigara Böreği: 90 TL

  • Patates Kızartması: 90 TL

  • Hamburger: 170 - 200 TL

İçeceklerde ise Türk kahvesi, latte, limonata ve Osmanlı şerbetleri gibi birçok seçenek mevcuttur. Çay fiyatı 30 TL, Türk kahvesi 85 TL, sıcak çikolata 120 TL gibi fiyatlarla menü sunulmaktadır.

Pierre Loti Tepesi’nde Ne Yapılır?

Pierre Loti Tepesi’nde Ne Yapılır?

Ziyaretçiler için hem dinlenme hem de manzara keyfi sunan tepe, çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapar. Alan içerisinde yer alan tarihi kahvede oturarak içeceklerinizi yudumlayabilir, Haliç’in panoramik görüntüsünü izleyebilir ya da fotoğraf çekebilirsiniz. Özellikle sabah saatlerinde ya da gün batımında bölge yoğun ilgi görmektedir.

Pierre Loti Tepesi Fotoğraf Noktaları ve Tavsiyeler

Tepe, İstanbul’un siluetini en net şekilde görebileceğiniz lokasyonlardan biridir. Sultanahmet, Ayasofya, Galata Kulesi gibi ikonik yapılar buradan çıplak gözle görülebilir. Fotoğraf meraklıları için gün doğumu ve batımı saatleri önerilir. Instagram için popüler kareler genellikle teleferik çıkış noktasına yakın teras bölgesinden çekilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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