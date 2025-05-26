onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Bozcaada'da Nerede Kalınır? En İyi Bozcaada Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Bozcaada'da Nerede Kalınır? En İyi Bozcaada Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

tatil Çanakkale
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 17:09

Turizmin gizli cenneti Bozcaada için özel bir rehber hazırladık. En şirin butik otellerden denize sıfır pansiyonlara, sakin koylardan doğayla iç içe konaklama alternatiflerine kadar her beklentiye uygun seçenekleri sizin için topladık. Bütçenize ve tatil planlarınıza uygun Bozcaada seyahatinizi yapmadan önce ada hakkında faydalı tüyoları da mutlaka göz atın! Peki Bozcaada’da nerede kalınır? Bozcaada’ya en uygun dönem ne zamandır?

İşte, Bozcaada’da bütçenize göre konaklama imkanları ve en sevilen oteller...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bozcaada Hakkında Genel Bilgiler

Bozcaada Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye’de huzurun ve doğallığın başkenti: Bozcaada tatilinize rehberlik etmek istiyoruz. Ege Denizi’nin ortasında konumlanan bu küçük ama etkileyici ada, zamanında Rumlar ve Osmanlılar başta olmak üzere birçok kültürün izlerini taşıyor. Taş sokakları, rüzgar gülleri ve şarap kokulu akşamlarıyla Bozcaada, doğa ve tarihle iç içe bir tatil sunuyor.

Bozcaada’nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Eski adıyla Tenedos olarak bilinen Bozcaada, Çanakkale iline bağlı, Türkiye’nin üçüncü büyük adasıdır. Ege Denizi’nin kuzeyinde, Geyikli beldesine oldukça yakın bir konumda yer alır. Adanın en dikkat çekici özelliği, doğal dokusunun ve mimarisinin büyük oranda korunmuş olması. Rüzgârı bol, doğası ise insanı mest edecek kadar güzel.

Tarihte stratejik konumuyla birçok medeniyetin ilgisini çeken ada, günümüzde huzurlu tatilin ve organik hayatın başkentidir.

Bozcaada’ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada’ya ulaşmak için önce Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İskelesi’ne gelmeniz gerekiyor. Buradan feribotlar aracılığıyla yaklaşık 30-40 dakikalık bir deniz yolculuğu sonrası adaya ulaşıyorsunuz. Geyikli’ye Türkiye’nin birçok şehrinden karayolu ile ulaşmak mümkün. Kendi aracınızla gelirseniz feribotla adaya da geçebiliyorsunuz.

Adada toplu taşıma yok ama zaten gerek de yok — yürüyerek veya bisikletle her yere ulaşmak mümkün.

Bozcaada’da En İyi Tatil Zamanı

Bozcaada özellikle Haziran ile Eylül ayları arasında en canlı ve keyifli halini alır. Bu dönemde deniz suyu sıcaklığı idealdir ve üzüm bağları, lavanta kokulu sokaklarla birleşerek sizi mest eder. Ancak biraz daha sakin bir tatil arıyorsanız Mayıs veya Eylül sonu da ideal olabilir.

Yazın rüzgar serttir, ama Bozcaada'nın o meşhur 'yüzünü yak, gölgede serinlet' havası sayesinde bunaltmaz. Kışın ise ada oldukça sessizleşir; tam bir inziva hâline gelir.

Bozcaada’da Ne Yenir?

Ege mutfağının en rafine hallerini Bozcaada’da bulabilirsiniz. Başta zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve otlu mezeler olmak üzere her lokma doğallık kokar.

Ada’nın olmazsa olmazları:

  • Çipura ve kalamar gibi taptaze deniz ürünleri

  • Ada usulü domates reçeli

  • Koruk suyu ve adanın meşhur şarapları

  • Ve tabii ki her köşe başında karşınıza çıkacak olan ev yapımı dondurma ve kurabiyeler

Bozcaada’da Gezilecek En Güzel Yerler

Küçük bir ada ama içi dolu dolu. Bozcaada’da her köşe fotoğraf karesi gibidir. Özellikle:

  • Bozcaada Kalesi: Adanın simgesi, tarihi ve manzarasıyla sizi etkisi altına alır.

  • Ayazma Plajı: Serin ve berrak deniziyle yazın favorisi. Yanınıza şemsiye ve atıştırmalık almayı unutmayın.

  • Polente Feneri ve Rüzgar Gülleri: Gün batımının adeta kutsal mekânı. Burada güneş değil, zaman batıyor sanki.

  • Habbele ve Akvaryum Koyu: Daha sakin ve az bilinen deniz noktaları arıyorsanız birebir.

  • Bağ Yolları ve Şarap Evleri: Şarap tadımı yapabilir, bağların arasında doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz.

Bozcaada'da Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Bozcaada'da Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

En popüler tatil bölgeleri Ayazma, Habbele, Tuzburnu, Çayır ve Merkez olan Bozcaada’da tatil yapmak isteyenler; ister bağlar arasında huzurlu bir butik otel, ister deniz kenarında salaş bir pansiyon arıyor olsun, kendine uygun bir yer mutlaka bulur. Lüksü arayan da olur, sabah horoz sesiyle uyanmak isteyen de. Ama bir gerçek var ki: Yolu Bozcaada’dan geçen, oraya hep geri dönmek ister.

Bütçe dostu bir konaklama alternatifi arıyorsanız, Bozcaada’da gecelik 1.900 TL'den başlayan fiyatlarla uygun pansiyonlar ve küçük oteller bulabilirsiniz. Bu seçenekler genelde adanın merkezinde veya Ayazma yolu üzerindedir.

  • Hambarlı Otel – Merkeze çok yakın, temiz ve sade odalarıyla öne çıkıyor.

  • Teos Otel – Ekonomik oda seçenekleriyle biliniyor, konumu merkezi.

  • Nilia Bozcaada – Sessiz, sakin bir bahçeye sahip.

  • Ergin Pansiyon – Uygun fiyatlı ve kahvaltısı güzel.

  • Bağ Evi Pansiyon – Bağlar içinde kalmak isteyenler için ideal.

Bozcaada'da Orta Segment Otel Seçenekleri

Aile dostu ve butik konaklama arayanlar için Bozcaada’da gecelik 3.000 TL ile 5.000 TL arasında konforlu alternatifler var. Geniş odalar, güzel kahvaltılar ve hoş bahçeler bu segmentin ayırt edici özellikleri.

  • E2 Deniz Otel – Deniz manzaralı, minimalist dekorasyonuyla öne çıkıyor.

  • Hotel Vitis – Bağlar arasında sakin ve konforlu bir ortam.

  • Önal Taş Konak – Taş mimarisi ve samimi atmosferiyle dikkat çekiyor.

  • Bozcaada Fahri Otel – Aile işletmesi, merkezi ama sessiz bir konumda.

  • Latife Hanım Konağı – Nostaljik dekorasyonlu, keyifli bir bahçesi var.

Bozcaada'da Lüks Otel ve Özel Konaklama Seçenekleri

Bozcaada’da lüks ve özel bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenler için gecelik 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla hizmet veren şarap bağları içindeki oteller ve özel konseptli bağ evleri var. Sessizlik, konfor ve doğa iç içe.

  • Aral Tatil Çiftliği – Geniş bağlar, organik kahvaltı ve doğayla bütünleşmiş bir yapı.

  • Karina Vineyard House – Bağların içinde, özel teraslı ve çok az sayıda odası var.

  • Ada Bacchus Hotel – Restoranı da çok iddialı; gurme tatlar arayanlar için birebir.

  • Bozcaada Havada Otel – Manzarası ve tasarımıyla adanın en dikkat çekenlerinden.

  • Elisa Otel Bozcaada – Taş ve modernin birleştiği, romantik konaklamalar için ideal.

Bozcaada'da Ekonomik Otel Seçenekleri

Bozcaada’da bütçe dostu bir tatil planlarken konfordan da ödün vermek istemeyenler için daha uygun fiyatlı ama keyifli seçenekler de mevcut. Doğayla iç içe, sakin ve sade atmosferiyle bağ evleri ve küçük pansiyonlar, huzurlu bir kaçamak sunabiliyor.

  • Nilada Bozcaada – Merkezde yer alıyor, sade odaları ve bahçesiyle sakin bir konaklama sunuyor.

  • Stafilia Butik Otel – Sessiz bir sokakta, taş mimarisi ve ev yapımı kahvaltısıyla öne çıkıyor.

  • Bozcaada Öykü Butik Otel – Adanın merkezine yürüme mesafesinde, samimi ve temiz odalar sunuyor.

  • Önal Taş Konak – Geleneksel taş binasıyla dikkat çekiyor, uygun fiyatlı ve huzurlu bir ortam sağlıyor.

  • Teos Otel Bozcaada – Uygun fiyatlı bir aile işletmesi, bahçeli ve merkeze oldukça yakın konumda.

Otel Tipine Göre Bozcaada'da Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Bozcaada'da Konaklama Rehberi

Tatil planınızı bütçeniz kadar beklentilerinize de uyacak şekilde yapmalısınız. Sadece yetişkinlerin konaklayabildiği oteller, aile otelleri ya da butik oteller arasından birlikte yola çıktığınız herkese uygun adresi bularak işe başlayın. Zira söz konusu tatil olduğunda kimileri konfor arar kimileri huzur!

Tatil planınızı hem bütçenize hem de beklentilerinize göre şekillendirmelisiniz. Bozcaada'da sadece yetişkinlere özel otellerden aile dostu tesislere, butik otellerden denize sıfır konaklama seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze mevcut. Kimileri konfor arar, kimileri ise huzur; Bozcaada her iki arayışa da cevap verebilecek bir destinasyon.

Bozcaada'da Her Şey Dahil Oteller

Bozcaada'da her şey dahil konsepti yaygın olmamakla birlikte, konuklarına kapsamlı hizmet sunan bazı tesisler bulunmaktadır. Bu oteller, konforu ön planda tutan tatilciler için ideal seçenekler sunar.

  • Çapraz Resort Hotel – Geniş alanları ve çeşitli olanaklarıyla dikkat çeker. 

  • Ataol Beach & Bungalows – Denize sıfır konumu ve bungalow seçenekleriyle öne çıkar. 

  • Aral Tatil Çiftliği – Doğa ile iç içe bir konaklama deneyimi sunar. 

Bozcaada Aile Dostu Oteller

Çocuklu aileler için uygun olan Bozcaada otelleri, rahat ve güvenli bir tatil imkanı sunar. Aile dostu oteller, çocuklar için özel alanlar ve aktivitelerle donatılmıştır.

  • 19 Oda Bozcaada – Aileler için uygun konaklama seçenekleri sunar. 

  • Aral Tatil Çiftliği – Geniş bahçesi ve doğal ortamıyla çocuklu aileler için idealdir. 

  • Casa Gaia Otel – Ailelere yönelik hizmetleriyle bilinir. 

Bozcaada'da Butik Oteller

Bozcaada'nın tarihi ve doğal dokusunu yansıtan butik oteller, kişiye özel hizmet anlayışıyla misafirlerine benzersiz bir deneyim sunar.

  • Ersin Konak Butik Otel – Geleneksel mimarisi ve sıcak atmosferiyle öne çıkar. 

  • Bozcaada Hotel Vitis – Bağlar arasında huzurlu bir konaklama imkanı sunar. 

  • Alesta Otel – Şık tasarımı ve merkezi konumuyla tercih edilir. 

Bozcaada'da Denize Sıfır Oteller

Deniz manzaralı konaklama arayanlar için Bozcaada'da çeşitli seçenekler mevcuttur. Denize sıfır oteller, plaja kolay erişim ve eşsiz manzaralar sunar.

  • E2 Deniz Otel – Deniz kenarında konumlanmış, huzurlu bir ortam sunar. 

  • Bertiz Hotel, Restaurant And Beach – Plaj erişimi ve restoran hizmetleriyle bilinir. 

  • Sukha Inn Hotel Beach Bozcaada – Sahil kenarında konforlu konaklama imkanı sağlar. 

🐾 Bozcaada'da Evcil Hayvan Dostu Oteller

Evcil hayvanlarıyla seyahat edenler için Bozcaada'da çeşitli oteller, dostlarınızı da ağırlamaktan memnuniyet duyar.

  • Aral Tatil Çiftliği – Geniş açık alanları ve evcil hayvan dostu politikasıyla bilinir. 

  • Aya Yorgi Evleri – Evcil hayvan kabul eden, konforlu konaklama seçenekleri sunar. 

  • Calisto 17 Butik Otel – Bahçeli odaları ve evcil hayvan dostu hizmetleriyle öne çıkar.

Bozcaada'da Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Bozcaada'da Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Peki, aradığınız doğa mı? Yoksa tarih mi? Bu aşamada şehrin keşfetmek istediğiniz yerlerine göre bir otel belirlemek en iyisi olacaktır.

Bozcaada'da Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

Tarihi, kültürü ve doğası ile en güzel tatillerin adresi olan Bozcaada'da her yerin popüler olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Tura Bozcaada Kalesi'nden başlayarak merkezi bir lokasyonda tatil yapmak ise popüler yerleri ziyaret etmeyi kolaylaştıracaktır.

  • Ersin Konak Butik Otel – Bozcaada'nın merkezinde, tarihi yapılara yakın konumda.

  • Casa Gaia Otel – Merkeze yürüme mesafesinde, şık ve konforlu bir seçenek.

  • 19 Oda Bozcaada – Bozcaada'nın merkezinde, popüler restoran ve kafelere yakın.

Bozcaada'da Doğa Harikalarına Yakın Oteller

Bölgenin yeşil ile maviyi bir araya getiren eşsiz doğasının eşlik ettiği huzurlu bir tatil arayanlar için Ayazma Plajı ve Akvaryum Koyu başta olmak üzere adanın her köşesi uygun olacaktır.

  • Ataol Beach & Bungalows – Doğa ile iç içe, denize sıfır konumda.

  • Aral Tatil Çiftliği – Doğa içinde bir çiftlik oteli deneyimi sunar.

  • Aspasia House Otel – Habbale ve Ayazma plajlarına yürüme mesafesinde.

Bozcaada'da Tarihi Yerlere Yakın Oteller

Adada yer alan tarihi kiliseleri, Bozcaada Kalesi ve Rum Mahallesi'ni gezmek istiyorsanız, merkezde konaklama iyi bir alternatif olacaktır.

  • Posthane Otel – 1800'lerin sonlarında gümrük karakolu olarak inşa edilen tarihi yapı.

  • Quarante Otel – 1874'te yapılmış görkemli bir ada evinin restorasyonu.

  • Armagrandi Bozcaada – Tarihi dokuyu yansıtan, merkezi konumda bir otel.

Bozcaada Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Bozcaada Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Ekonomik ama yıl boyunca çalıştıktan sonra hak ettiğiniz gibi kaliteli bir tatil hayal ediyorsanız, size bazı sırlar vereceğiz!

Küçük, şirin ve butik otellerle dolu Bozcaada’da kaliteli ama bütçenizi yakmayacak bir tatil yapmanız kesinlikle mümkün. Sadece birkaç küçük taktikle adada geçireceğiniz zamanı hem keyifli hem ekonomik hale getirebilirsiniz.

Bozcaada'da En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

  • Fiyat karşılaştırması yapın: Otel rezervasyon siteleri, yapay zeka tabanlı fiyat karşılaştırma araçları ve mobil uygulamalarla fiyatları gözden geçirin. Özellikle ada gibi küçük destinasyonlarda fiyatlar mevsime göre çok değişebiliyor.

  • Pek sır olmasa da indirimleri kaçırmayın: Erken rezervasyon kampanyaları, mobil uygulama indirimleri veya bazı kartlara özel promosyonları takip edin. Üstelik bazı oteller kendi web sitelerinde daha iyi fiyatlar sunabiliyor.

  • Tatil planlamasını erken yapın: Bozcaada’da özellikle yaz aylarında yer bulmak ciddi mesele. O yüzden en az 2-3 ay öncesinden rezervasyon yaparsanız hem yer bulur hem de %30-50 arası avantaj yakalayabilirsiniz.

  • Otel ile doğrudan iletişime geçin: Karşılaştırmaları yaptıktan sonra otelin kendi numarasını arayın. Bazı işletmeler direkt rezervasyonda daha uygun fiyat verebiliyor. Ayrıca iptal ve değişiklik koşulları da daha esnek olabiliyor.

Bozcaada'da Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

İlk rezerve eden kazanır, son anda yer bulan ise mucizeye şahit olur! Özellikle Temmuz-Ağustos döneminde Bozcaada dolup taşar. Ama Haziran sonu ya da Eylül başı gibi daha sakin dönemlerde hem daha ekonomik hem daha huzurlu bir tatil mümkündür.

Ayrıca otellerin sosyal medya hesaplarını takip edin. Boş kalan odalar için son dakika paylaşımları yapan butik oteller oluyor. Instagram story’leri bazen hayat kurtarıyor.

Bozcaada'da Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

  • Yeni yorumlara odaklanın: Bozcaada’daki otellerin sezonluk durumu çok değişebilir. O yüzden 1-2 yıl önceki yorumlar yerine son sezondan değerlendirmelere bakın.

  • Detaylı yorumları tercih edin: 'Harika!' demek kolay ama odaların temizliği, kahvaltının içeriği ya da işletmecilerin ilgisi gibi detaylara bakan yorumlar çok daha işlevseldir.

  • İyi-kötü birlikte değerlendirilmeli: Her otelin kötü bir yorumu olabilir ama hepsi aynı konuda mı şikayetçi? Dikkat edin. Ortak şikayetler varsa göz ardı etmeyin.

  • Kriterlerinize uygun yorumlara odaklanın: Çocuklu aile misiniz? Romantik bir tatil mi istiyorsunuz? Yanınıza evcil hayvan mı alacaksınız? Size benzeyen insanların deneyimleri en gerçekçi rehber olacaktır.

  • Lokasyon yorumlarını es geçmeyin: Bozcaada’da her yer yakın ama yürüyüş mesafesindeki yokuşlar, rüzgarlı koylar ve gürültülü sokaklar tatilinizi etkileyebilir. Otelin konumu hakkında yapılan yorumları mutlaka dikkate alın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bozcada'da Sezona Göre Otel Seçimi

Bozcada'da Sezona Göre Otel Seçimi

Deniz, kum ve güneş olmadan tatil olmaz diyenler için yaz mevsiminin sıcaklığı olmazsa olmazdır.

Bozcaada'nın yaz sezonu genellikle Haziran ortasından Eylül ortasına kadar sürer. Bu dönemde adada denize girilebilecek birçok plaj ve koy bulunur. Ancak, Bozcaada'da büyük tatil köyleri yerine, küçük ve samimi butik oteller ile pansiyonlar yaygındır.

Bozcaada'da Yaz Sezonu Otelleri

Bozcaada'da yaz sezonunda hizmet veren bazı oteller şunlardır:

  • Ela Tenedos Otel: Bozcaada'nın en iyi otelleri arasında yer alan bu otel, muhteşem Bozcaada Kalesi ve deniz manzarası ile dikkat çeker.

  • Aral Tatil Çiftliği: Doğayla iç içe bir konaklama deneyimi sunan bu tesis, bağlar arasında huzurlu bir ortam sağlar.

  • Ayapetro Hotel: Alaybey Mahallesi'nde yer alan bu otel, taş mimarisi ve mavi tonlarıyla dikkat çeker.

  • Mavi Butik Otel: Adanın merkezinde bulunan bu otel, mavi beyaz dekorasyonu ve sempatik bahçesiyle öne çıkar.

  • Alize Otel: Merkezin 1 kilometre dışında yer alan bu butik otel, bakımlı bahçesi ve ferah odalarıyla bilinir.

Yaz aylarında Bozcaada oldukça kalabalık olabileceğinden, erken rezervasyon yapmanız önerilir.

Bozcaada'da Ara Sezon Konaklama Avantajları

Bozcaada'nın ara sezonu genellikle Eylül sonu – Kasım başı ve Nisan – Mayıs ayları arasıdır. Bu dönemlerde ada daha sakin ve huzurlu bir atmosfer sunar. Ayrıca, otel fiyatları da yaz sezonuna göre daha uygun olabilir.

Ara sezonda hizmet veren bazı oteller şunlardır:

  • Aspava Butik Otel: Bozcaada Merkez'de konumlanan bu otel, kış aylarında da hizmet vermektedir.

  • Vitis Hotel: Yıl boyunca açık olan bu otel, konforlu odalarıyla misafirlerini ağırlamaktadır.

  • 9 Oda Butik Otel: Bozcaada'nın merkezinde yer alan bu otel, sade stili ve adanın dokusuna uygun mimarisiyle dikkat çeker.

  • Kalinihta Otel: Kış aylarında da açık olan bu otel, misafirlerine huzurlu bir konaklama deneyimi sunar.

  • Alicante Otel: Bozcaada'da kışın açık olan otellerden biri olan Alicante Otel, konforlu odalarıyla hizmet vermektedir.

Ara sezon tatili planlarken, hava durumunu kontrol etmeyi ve bazı otellerin kapalı olabileceğini göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Bozcaada Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Bozcaada Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Tatil planı yaparken mutlaka bu sorulara da yanıt bulmalısınız! Rotanızı çizmek, bütçenizi belirlemek ve yola birlikte çıktığınız herkesi mutlu etmek için adım adım ilerleyelim:

Bozcaada Havaalanı ve Ulaşım

Bozcaada’nın kendine ait bir havaalanı yok, en yakın havalimanı Çanakkale’de (Çanakkale Havalimanı). Oradan;

  • Araç kiralama yapabilir ya da

  • Çanakkale şehir merkezinden Bozcaada’ya feribotla geçebilirsiniz.

Çanakkale şehir merkezinden Geyikli iskelesine otobüs veya taksi ile gidip, Geyikli-Bozcaada feribotlarına binebilirsiniz. Feribotlar genellikle 30-45 dakikada ada ile bağlantı sağlar.

Bozcaada içinde ise yürüyerek ya da bisiklet/scooter kiralayarak kolayca gezebilirsiniz. Ada küçük, araç kiralama çoğu zaman gereksiz.

Bozcaada’da En İyi Konaklama Seçenekleri Neler?

Bozcaada’da otel, butik otel, pansiyon ve hatta şirin tatil evleri var. Lüks büyük otel yok, daha çok butik, samimi ve doğaya yakın yerler tercih ediliyor.

  • Konfor ve butik oteller: Bozcaada’nın tarihi dokusunu koruyan Taş Oteller ve butik pansiyonlar çok popüler.

  • Doğa ve sakinlik: Şarap bağları arasında kamp ve bungalov evler tercih edilebilir.

  • Denize yakın: Ayazma ve Habbele gibi plajlara yakın oteller öne çıkar.

Bozcaada’da Ortalama Konaklama Fiyatları Ne Kadar?

  • Yaz sezonu (Haziran-Ağustos): Gecelik 1.500 TL – 3.000 TL arası butik oteller ve pansiyonlar yaygın.

  • Sezon dışı: 800 TL’ye kadar inen fiyatlarla daha ekonomik alternatifler bulunabilir.

  • Erken rezervasyon yaparsanız fiyatlar daha uygun olur.

Bozcaada’da Denize Sıfır Konaklama Önerileri

  • Ayazma Plajı çevresi: En çok tercih edilen, denize kolay erişim sunan butik oteller ve pansiyonlar.

  • Habbele Köyü: Daha sakin, doğayla iç içe, denize çok yakın küçük konaklama yerleri var.

  • Tuzburnu Plajı: Özellikle sessiz ve doğal deniz isteyenler için ideal.

Bozcaada Çocuklu Aileler İçin En İyi Konaklama ve Aktiviteler

Bozcaada doğası ve sakinliğiyle çocuklu aileler için çok güzel bir seçenek. Çocuk dostu büyük resort oteller olmadığından;

  • Butik otellerin aile odalarını tercih edin.

  • Ayazma Plajı çevresinde çocuklar için güvenli deniz ve plaj var.

  • Ada içinde bisiklet kiralayarak gezmek ve küçük köy pazarlarını keşfetmek çocukları mutlu eder.

Aktiviteler:

  • Şarap bağlarında küçük doğa yürüyüşleri (çocuklara uygun).

  • Tarihi kale ve köylerin keşfi.

  • Plajda deniz keyfi.

  • Ada sakinliği içinde bol bol doğa yürüyüşü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın