Bozcaada'da Nerede Kalınır? En İyi Bozcaada Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Türkiye’de huzurun ve doğallığın başkenti: Bozcaada tatilinize rehberlik etmek istiyoruz. Ege Denizi’nin ortasında konumlanan bu küçük ama etkileyici ada, zamanında Rumlar ve Osmanlılar başta olmak üzere birçok kültürün izlerini taşıyor. Taş sokakları, rüzgar gülleri ve şarap kokulu akşamlarıyla Bozcaada, doğa ve tarihle iç içe bir tatil sunuyor.

Bozcaada’nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Eski adıyla Tenedos olarak bilinen Bozcaada, Çanakkale iline bağlı, Türkiye’nin üçüncü büyük adasıdır. Ege Denizi’nin kuzeyinde, Geyikli beldesine oldukça yakın bir konumda yer alır. Adanın en dikkat çekici özelliği, doğal dokusunun ve mimarisinin büyük oranda korunmuş olması. Rüzgârı bol, doğası ise insanı mest edecek kadar güzel.

Tarihte stratejik konumuyla birçok medeniyetin ilgisini çeken ada, günümüzde huzurlu tatilin ve organik hayatın başkentidir.

Bozcaada’ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada’ya ulaşmak için önce Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli İskelesi’ne gelmeniz gerekiyor. Buradan feribotlar aracılığıyla yaklaşık 30-40 dakikalık bir deniz yolculuğu sonrası adaya ulaşıyorsunuz. Geyikli’ye Türkiye’nin birçok şehrinden karayolu ile ulaşmak mümkün. Kendi aracınızla gelirseniz feribotla adaya da geçebiliyorsunuz.

Adada toplu taşıma yok ama zaten gerek de yok — yürüyerek veya bisikletle her yere ulaşmak mümkün.

Bozcaada’da En İyi Tatil Zamanı

Bozcaada özellikle Haziran ile Eylül ayları arasında en canlı ve keyifli halini alır. Bu dönemde deniz suyu sıcaklığı idealdir ve üzüm bağları, lavanta kokulu sokaklarla birleşerek sizi mest eder. Ancak biraz daha sakin bir tatil arıyorsanız Mayıs veya Eylül sonu da ideal olabilir.

Yazın rüzgar serttir, ama Bozcaada'nın o meşhur 'yüzünü yak, gölgede serinlet' havası sayesinde bunaltmaz. Kışın ise ada oldukça sessizleşir; tam bir inziva hâline gelir.

Bozcaada’da Ne Yenir?

Ege mutfağının en rafine hallerini Bozcaada’da bulabilirsiniz. Başta zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve otlu mezeler olmak üzere her lokma doğallık kokar.

Ada’nın olmazsa olmazları:

Çipura ve kalamar gibi taptaze deniz ürünleri

Ada usulü domates reçeli

Koruk suyu ve adanın meşhur şarapları

Ve tabii ki her köşe başında karşınıza çıkacak olan ev yapımı dondurma ve kurabiyeler

Bozcaada’da Gezilecek En Güzel Yerler

Küçük bir ada ama içi dolu dolu. Bozcaada’da her köşe fotoğraf karesi gibidir. Özellikle: