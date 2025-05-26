Bozcaada'da Nerede Kalınır? En İyi Bozcaada Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması
Turizmin gizli cenneti Bozcaada için özel bir rehber hazırladık. En şirin butik otellerden denize sıfır pansiyonlara, sakin koylardan doğayla iç içe konaklama alternatiflerine kadar her beklentiye uygun seçenekleri sizin için topladık. Bütçenize ve tatil planlarınıza uygun Bozcaada seyahatinizi yapmadan önce ada hakkında faydalı tüyoları da mutlaka göz atın! Peki Bozcaada’da nerede kalınır? Bozcaada’ya en uygun dönem ne zamandır?
İşte, Bozcaada’da bütçenize göre konaklama imkanları ve en sevilen oteller...
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Bozcaada Hakkında Genel Bilgiler
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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