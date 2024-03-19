Piar Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi: Fark Açılıyor mu? İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?
Piar Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi: Fark Açılıyor mu? İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçim için geri sayım başladı. Seçime iki haftadan az bir zaman kala, yapılan anketler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde hangi adayın önde olduğu merak ediliyor. Piar Araştırma tarafından yapılan İzmir seçim anketinde ise siyasi partiler arasındaki rekabetin arttığı görüldü: Fark yüzde 10'u aştı mı? Peki İzmir'de Cemil Tugay mı, yoksa Hamza Dağ mı önde?
İşte, Piar Araştırma 18 Mart seçim anketi sonuçları...
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Türkiye'nin beklediği yerel seçime günler kala İzmir seçimlerine ilişkin son araştırma Piar Araştırma Şirketi'nden geldi.
Piar Araştırma tarafından İzmir'de yapılan ankette CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 12,9 fark dikkat çekti.
Araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yüzde 50,4 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yüzde 37,5 oy aldı.
İzmir seçim anketine göre ikinci sırada olan AK Parti'yi sırasıyla DEM Parti ve İYİ Parti'nin takip ettiği görüldü.
İşte, Piar Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi 👇
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