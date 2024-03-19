Piar Araştırma'dan İzmir Seçim Anketi: Fark Açılıyor mu? İzmir'de Hangi Aday Önde Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçim için geri sayım başladı. Seçime iki haftadan az bir zaman kala, yapılan anketler ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde hangi adayın önde olduğu merak ediliyor. Piar Araştırma tarafından yapılan İzmir seçim anketinde ise siyasi partiler arasındaki rekabetin arttığı görüldü: Fark yüzde 10'u aştı mı? Peki İzmir'de Cemil Tugay mı, yoksa Hamza Dağ mı önde?

İşte, Piar Araştırma 18 Mart seçim anketi sonuçları...