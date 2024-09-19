PES Programında “Erkek Dediğin Nakit Taşımalı” Düşüncesini Tiye Alan Pınar Fidan ve Seda Yüz Yeniden Gündemde

Pınar Fidan ve Seda Yüz’ün Jiklet adlı YouTube kanalından sürdürdükleri PES programı geçtiğimiz aylarda 41. bölümüyle sona ermişti. Yayına başladıkları günden bu yana konuşulan ikilinin bir bölümlerinde “Erkek dediğin…” şeklinde konuşanları tiye aldıkları kesit yeniden gündemde.
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Biliyorsunuz ki ikilinin bölümlerde şaka mı yaptıkları yoksa kendi düşüncelerini mi ifade ettikleri epey tartışılıyordu.
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Bu kesit de ise “Erkek dediğin yanında nakit taşımalı” düşüncesi üzerine konuşuyorlar. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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