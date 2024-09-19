Bir İçerik Üreticisi 2016’daki Alışverişi Tekrarlayarak Fiyat Artışını Kıyasladı

@mertgenco adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin’in ekibi olan Kafalar’ın 2016’da YouTube videolarında yer alan bir alışverişlerini günümüzde tekrarladı. 2016’dan bu yana ne kadar fark olduğuna gelin birlikte bakalım.