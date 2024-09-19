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Bir İçerik Üreticisi 2016’daki Alışverişi Tekrarlayarak Fiyat Artışını Kıyasladı

Bir İçerik Üreticisi 2016’daki Alışverişi Tekrarlayarak Fiyat Artışını Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 16:51

@mertgenco adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin’in ekibi olan Kafalar’ın 2016’da YouTube videolarında yer alan bir alışverişlerini günümüzde tekrarladı. 2016’dan bu yana ne kadar fark olduğuna gelin birlikte bakalım.

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Videoda kıyaslananlar, akbil, su, mısır ve kazı kazanın fiyatlarıydı. Bu dörtlü 2016’da 9.5 TL ediyor ve asgari ücretle 137 kez alınabiliyordu.

Videoda kıyaslananlar, akbil, su, mısır ve kazı kazanın fiyatlarıydı. Bu dörtlü 2016’da 9.5 TL ediyor ve asgari ücretle 137 kez alınabiliyordu.

Günümüz fiyatlarıyla ise toplamda 155 TL tuttu. Asgari ücretle ise 110 defa alınabiliyordu.

Günümüz fiyatlarıyla ise toplamda 155 TL tuttu. Asgari ücretle ise 110 defa alınabiliyordu.

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