Bir İçerik Üreticisi 2016’daki Alışverişi Tekrarlayarak Fiyat Artışını Kıyasladı
Bir İçerik Üreticisi 2016’daki Alışverişi Tekrarlayarak Fiyat Artışını Kıyasladı
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Videoda kıyaslananlar, akbil, su, mısır ve kazı kazanın fiyatlarıydı. Bu dörtlü 2016’da 9.5 TL ediyor ve asgari ücretle 137 kez alınabiliyordu.
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Günümüz fiyatlarıyla ise toplamda 155 TL tuttu. Asgari ücretle ise 110 defa alınabiliyordu.
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