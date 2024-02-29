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Pavyonda Tanışıp Masasına Oturduğu Kişiye 'Ben Misafirim' Diyerek Hesabı Ödeten Adam Darbedildi!

Pavyonda Tanışıp Masasına Oturduğu Kişiye 'Ben Misafirim' Diyerek Hesabı Ödeten Adam Darbedildi!

Silahlı Saldırı Dayak pavyon
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 11:32

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İstanbul Okmeydanı’nda bir pavyonda yaşanan olayda, bir adam mekanda tanıştığı kişinin masasına oturarak içki içti. Hesap ödemeye gelince de “Ödeyeceksiniz, ben sizin masanıza geldim misafir oldum” dedi.

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Pavyonun tuvaletinde tanışıp arkadaş olan ardından da aynı masada birlikte içki içen kişiler, hesap yüzünden birbirine girdi.

Pavyonun tuvaletinde tanışıp arkadaş olan ardından da aynı masada birlikte içki içen kişiler, hesap yüzünden birbirine girdi.

Alman usulü isteğini kabul etmeyip ödettirdi

Alman usulü isteğini kabul etmeyip ödettirdi

Müzikholde eğlenen grup, gecenin sonunda mekan kapanacağı için hesabı ödemek için kalktı. Şahıs ve iki arkadaşı kendi içkilerinin hesabını ödedi ancak adam içkisinin ücretini şahsa ödetmek istedi. Ancak şahıs, “Alman usülü olsun, herkes kendi hesabını ödesin” diyerek adamın içkisini ödemek istemedi. Bunun üzerine adam da şahsa, “ödeyeceksiniz, ben sizin masanıza geldim misafir oldum” diyerek karşılık verdi. Şahıs mekan sahibine mahçup olmamak için adamın içkisini de ödeyerek arkadaşlarıyla birlikte mekandan çıktı.

Silahını çekip kovaladı, ateş açtı, dövdü

Silahını çekip kovaladı, ateş açtı, dövdü

Şahıs ardından karşı sokaktaki evine girip silahını aldıktan sonra hızlıca çıktı. İçkisini ödediği adamın peşinden koşan şahıs ile adam arasında bu kez de kovalamaca başladı. Adamın arkasından silahla ateş açan şahıs onu yakaladıktan sonra yere düşürüp dakikalarca darbetti. Olay sonrası şahıs silahıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yaralanan adam da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Saldırganın 7 adet suç kaydı bulunan Harun Ö. olduğu tespit edilirken, yakalanan şahıs “silahlı tehdit” ve “kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından işlemleri yapılıp adliyeye sevk edildi.

Saldırganın 7 adet suç kaydı bulunan Harun Ö. olduğu tespit edilirken, yakalanan şahıs “silahlı tehdit” ve “kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından işlemleri yapılıp adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

O olay ise kameralara yansıdı: 👇

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piyanist

Pavyonlar elit mekanlardır böyle şeyler olmazdı ama şaşırdım 🤭

c.ysfalbs

milletin gözüne dünyanın en nezih ortamları gibi sokulan empoze edilmeye çalışılan elit mekan pavyonda sıradan bir gün ve çok nazik pavyon kullanıcıları 🤗 😏

nzylmz

Tanımadığım insanlarla konuşurdum merhabalasırdım ortalık deli kaynıyor artık kimseyle muhattap olmam millet deli olmuş