Pavyonda Tanışıp Masasına Oturduğu Kişiye 'Ben Misafirim' Diyerek Hesabı Ödeten Adam Darbedildi!

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Pavyonun tuvaletinde tanışıp arkadaş olan ardından da aynı masada birlikte içki içen kişiler, hesap yüzünden birbirine girdi.
Alman usulü isteğini kabul etmeyip ödettirdi
Silahını çekip kovaladı, ateş açtı, dövdü
Saldırganın 7 adet suç kaydı bulunan Harun Ö. olduğu tespit edilirken, yakalanan şahıs “silahlı tehdit” ve “kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından işlemleri yapılıp adliyeye sevk edildi.
O olay ise kameralara yansıdı: 👇
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Pavyonlar elit mekanlardır böyle şeyler olmazdı ama şaşırdım 🤭
milletin gözüne dünyanın en nezih ortamları gibi sokulan empoze edilmeye çalışılan elit mekan pavyonda sıradan bir gün ve çok nazik pavyon kullanıcıları 🤗 😏
Tanımadığım insanlarla konuşurdum merhabalasırdım ortalık deli kaynıyor artık kimseyle muhattap olmam millet deli olmuş