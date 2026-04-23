ÖTV’siz Arabada Detaylar Netleşiyor: ÖTV’siz Arabada ‘Tescil’ Şartı! ÖTV’siz Alınabilecek Arabalar Hangileri?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.04.2026 - 08:53

Ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alım şartları Resmî Gazete’de yayımlanarak güncellendi. Yüzde 45’e varan indirim imkanı sunan düzenlemede, aracın bayiden doğrudan trafiğe çıkarılamayacağı ve yaklaşık 15 gün süren özel bir onay sürecinin zorunlu olduğu açıklandı.

Kaynak: Kaan Zenginli / Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete üzerinden duyurulan yeni yönetmelik, sayıları 400 bini bulan ortopedik engelli bireyin sıfır kilometre araç alımlarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Yeni düzenlemeye göre, vücut fonksiyon kaybı yüzde 40 ile 89 arasında olan vatandaşlar, Türkiye'de üretilen modellerde uygulanan ÖTV muafiyeti sayesinde araçlarını piyasa değerinin yaklaşık yüzde 45 altına satın alabilecek. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, otomobili satın aldıktan sonra hemen trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi gereken araçlar için oldukça titiz bir bürokratik süreç işletilecek. Bayiden satın alınan aracın trafiğe tescil edilebilmesi için öncelikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE), TÜVTÜRK muayene istasyonları ve noter onaylarından oluşan bir işlem zincirinin tamamlanması gerekiyor. Bu aşamada yapılan teknik düzenlemeler ve yasal onay süreci ortalama iki haftayı bulurken, işlemlerin toplam maliyeti ise donanım ve tescil masraflarıyla birlikte 35 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

ÖTV’siz alınacak arabalarda ne kadar indirim olacak?

Yeni yönetmelikle birlikte 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit de 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Muafiyetli araç alacak vatandaşlar için yüzde 40 yerlilik oranı (Türkiye’de üretim) şartı getirildi. Ayrıca daha önce 5 yıl olan aracı elden çıkarma süresi 10 yıla çıkarıldı. Vergi avantajı hesaplandığında ise, motor hacmi 1,6 litreyi aşmayan ve yüzde 80 ÖTV dilimine giren araçlarda fiyatın ortalama yüzde 44,4 oranında düştüğü görülüyor. Buna göre bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan bir araç, muafiyetle yaklaşık 1,1 milyon TL’ye alınabiliyor.

Hangi arabalar ÖTV’siz alınabilir?

ToggT10X ve T10F

FiatEgea Sedan ve Egea Cross

RenaultClio, Megane Sedan ve Duster

Toyota: Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

Hyundai: i20 ve Bayon

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
