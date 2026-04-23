ÖTV’siz Arabada Detaylar Netleşiyor: ÖTV’siz Arabada ‘Tescil’ Şartı! ÖTV’siz Alınabilecek Arabalar Hangileri?

Yeni düzenlemeye göre, vücut fonksiyon kaybı yüzde 40 ile 89 arasında olan vatandaşlar, Türkiye'de üretilen modellerde uygulanan ÖTV muafiyeti sayesinde araçlarını piyasa değerinin yaklaşık yüzde 45 altına satın alabilecek. Ancak bu avantajdan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, otomobili satın aldıktan sonra hemen trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesi gereken araçlar için oldukça titiz bir bürokratik süreç işletilecek. Bayiden satın alınan aracın trafiğe tescil edilebilmesi için öncelikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE), TÜVTÜRK muayene istasyonları ve noter onaylarından oluşan bir işlem zincirinin tamamlanması gerekiyor. Bu aşamada yapılan teknik düzenlemeler ve yasal onay süreci ortalama iki haftayı bulurken, işlemlerin toplam maliyeti ise donanım ve tescil masraflarıyla birlikte 35 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor.