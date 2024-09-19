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Otobüs Durağında Hırsızlık Kameraya Yansıdı: Rahatsızlanan İşçinin Para, Telefon ve Altın Kolyesini Çaldı

Otobüs Durağında Hırsızlık Kameraya Yansıdı: Rahatsızlanan İşçinin Para, Telefon ve Altın Kolyesini Çaldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 14:15

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Adana'da rahatsızlandıktan sonra otobüs durağına uzanan gencin para, telefon ve altın kolyesini çalan bir kişi çevrede bulunan güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin çalışmaları sonucu, hırsızın yakalandığı öğrenildi.

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Çalıştığı fabrikadaki mesaisini bitiren genç, otobüs beklerken durakta rahatsızlanıp banka uzanarak dinlenmek istedi.

Çalıştığı fabrikadaki mesaisini bitiren genç, otobüs beklerken durakta rahatsızlanıp banka uzanarak dinlenmek istedi.

Bu sırada yanına gelen bir kişi, gencin cep telefonunu, parasını ve altın kolyesini çaldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık sonrası harekete geçen polis ekipleri şahsı yakaladı.

Bu sırada yanına gelen bir kişi, gencin cep telefonunu, parasını ve altın kolyesini çaldı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık sonrası harekete geçen polis ekipleri şahsı yakaladı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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