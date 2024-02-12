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Otlamayı Bilmeyen İnek Olabilir mi? Danimarka'dan Getirtilen Şımarık İneklerin Otlamayı Bilmemesine İsyan Etti

Otlamayı Bilmeyen İnek Olabilir mi? Danimarka'dan Getirtilen Şımarık İneklerin Otlamayı Bilmemesine İsyan Etti

danimarka
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 09:18

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'@tezenegil' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Sema Mihaliç isimli besici, AGRO Tv'ye verdiği bir röportajda Danimarka'dan gelen ineklerin otlamayı bilmemesine isyan etti.

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'İnek otlamayı bilmez mi?' diyerek isyan eden Sema Mihaliç, Danimarka'dan gelen inekler için 'Hayvan otu bilmiyor, otlanmayı bilmiyor' dedi.

'İnek otlamayı bilmez mi?' diyerek isyan eden Sema Mihaliç, Danimarka'dan gelen inekler için 'Hayvan otu bilmiyor, otlanmayı bilmiyor' dedi.

'Muhtemelen bunun annesi, annesinin annesi hepsi çiftlik hayvanıydı hayvanda böyle bir gen yatkınlığı bile oluşmamış, bir eğileyim bir bakayım' diyen besici Danimarka'dan gelen ineklerin 2 tanesini otlamaya zar zor alıştırdığını ve geri kalan 8 tanesi ile de mera zamanı tekrar uğraşacağını belirtti.

'Muhtemelen bunun annesi, annesinin annesi hepsi çiftlik hayvanıydı hayvanda böyle bir gen yatkınlığı bile oluşmamış, bir eğileyim bir bakayım' diyen besici Danimarka'dan gelen ineklerin 2 tanesini otlamaya zar zor alıştırdığını ve geri kalan 8 tanesi ile de mera zamanı tekrar uğraşacağını belirtti.

İşte o besicinin isyan ettiği o anlar: 👇

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tom lee jones

Guzel bir besicimizin guzel guya caktirmadan reklami,haset olusmasin.:)