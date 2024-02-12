Otlamayı Bilmeyen İnek Olabilir mi? Danimarka'dan Getirtilen Şımarık İneklerin Otlamayı Bilmemesine İsyan Etti

İçeriğin Devamı Aşağıda
'İnek otlamayı bilmez mi?' diyerek isyan eden Sema Mihaliç, Danimarka'dan gelen inekler için 'Hayvan otu bilmiyor, otlanmayı bilmiyor' dedi.
'Muhtemelen bunun annesi, annesinin annesi hepsi çiftlik hayvanıydı hayvanda böyle bir gen yatkınlığı bile oluşmamış, bir eğileyim bir bakayım' diyen besici Danimarka'dan gelen ineklerin 2 tanesini otlamaya zar zor alıştırdığını ve geri kalan 8 tanesi ile de mera zamanı tekrar uğraşacağını belirtti.
İşte o besicinin isyan ettiği o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Guzel bir besicimizin guzel guya caktirmadan reklami,haset olusmasin.:)