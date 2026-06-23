Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz Hamlesinden Survivor Nagihan’ın Kupasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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23 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yine yoğun bir gündem yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok projeden yeni bilgiler gelmeye devam etti. Bazı dizilerin oyuncu kadrolarıyla ilgili detaylar dikkat çekerken, yeni yapımlarla ilgili gelişmeler de gün boyunca konuşuldu. Setlerden gelen haberler ve kulislere yansıyan bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Biz de 23 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.
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Daha 17’nin başrolü Ceren Ayruk son günlerde gündem oldu.
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Survivor 2026 ikincisi Nagihan'a ikincilik kupası verildiği öğrenildi.
22 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
15-21 Haziran haftasının reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.
Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin sevilen karakterlerinden Gezep’in hikâyesinin sona erdiği ortaya çıkmıştı.
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2011'de yayınlanan efsane dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra ortaya çıkan deneme çekimiyle gündemde.
Eşref Rüya oyuncuları Büşra Develi ve Çağatay Ulusoy’un birbirlerini takipten çıkardıkları yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.
Uzak Şehir’in başrol Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi var mı sorusuna Birsen Altuntaş cevap verdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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