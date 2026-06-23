article/comments
article/share
Haberler
TV
Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz Hamlesinden Survivor Nagihan’ın Kupasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz Hamlesinden Survivor Nagihan’ın Kupasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
23.06.2026 - 15:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

23 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yine yoğun bir gündem yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok projeden yeni bilgiler gelmeye devam etti. Bazı dizilerin oyuncu kadrolarıyla ilgili detaylar dikkat çekerken, yeni yapımlarla ilgili gelişmeler de gün boyunca konuşuldu. Setlerden gelen haberler ve kulislere yansıyan bilgiler izleyicilerin ilgisini çekti. Biz de 23 Haziran Salı gününde öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 17’nin başrolü Ceren Ayruk son günlerde gündem oldu.

Daha 17’nin başrolü Ceren Ayruk son günlerde gündem oldu.

X platformunda birçok kullanıcı, genç oyuncunun Daha 17’deki performansını değerlendirdi. Kimileri oyunculuğunu kimileri de güzelliğini övdü. 

Ceren Ayruk’un Instagram hesabındaki takipçi sayısı da bu süreçte hızlı bir artış gösterdi. Oyuncunun hesabı 600 bin takipçiye ulaştı. Sosyal medyada Ceren Ayruk için yapılan yorumlar arasında “Yeni Serenay” benzetmesi de yer aldı. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer alabileceğini yazdı. Özellikle güzelliği, ekran ışığı ve oyunculuğuyla ilgili yapılan paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Ceren Ayruk’un Daha 17 ile birlikte yakaladığı çıkış, yaz sezonunun yeni yüzleri arasında öne çıkan isimlerden olduğunu kanıtladı.

Detaylar için 👇

Survivor 2026 ikincisi Nagihan'a ikincilik kupası verildiği öğrenildi.

Survivor 2026 ikincisi Nagihan'a ikincilik kupası verildiği öğrenildi.

Survivor'ın finalinde Mert Nobre'yle kupa pozu veren Nagihan'ın elindeki kupa dikkat çekti. Nagihan'a ikincilik kupası verildiği böylece ortaya çıktı.

Detaylar için 👇

22 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

22 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul reyting başarısıyla zirveye oturdu. Yaz sezonu olmasına rağmen ilk bölümünde bile iyi reytingler alan dizi, ikinci bölümüyle yükselişe geçti. Her kategoride 1-2 puan artış gösteren Altı Üstü İstanbul büyük başarı göstererek zirveye yerleşti.

Detaylar için 👇

15-21 Haziran haftasının reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

15-21 Haziran haftasının reyting sonuçlarına göre Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

Dizi, Total grubunda 7.91 reyting elde ederek haftanın en yüksek sonucuna ulaştı. ABkategorisinde de 5.91 reyting alan yapım zirvedeki yerini korudu. ABC1 grubunda ise 6.46 reytingle haftayı lider tamamladı. Böylece Daha 17, yaz sezonunun ilk haftalarında rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Listenin ikinci sırasında Star TV’nin yeni dizisi Doğanın Kanunu yer aldı. Dizi, Total kategorisinde 4.55 reyting elde etti. AB grubunda 3.96 reyting alan yapım, ABC1 kategorisinde ise 4.75 reytinge ulaştı. Özellikle ABC1 grubunda gösterdiği performansla dikkat çeken Doğanın Kanunu, yaz sezonunun güçlü yapımları arasında yer aldı.

Detaylar için 👇

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin sevilen karakterlerinden Gezep’in hikâyesinin sona erdiği ortaya çıkmıştı.

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken dizinin sevilen karakterlerinden Gezep’in hikâyesinin sona erdiği ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi Instagramhesabını takip etmeyi bıraktığını fark etti. Oyuncunun bu hamlesi kısa sürede sosyal medya platformlarında konuşulmaya başlandı.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2011'de yayınlanan efsane dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra ortaya çıkan deneme çekimiyle gündemde.

2011'de yayınlanan efsane dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra ortaya çıkan deneme çekimiyle gündemde.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Meryem Uzerli ile Halit Ergenç'in yıllar önceki deneme çekimi görüntüleri yeniden gündeme geldi. Dizinin Ocak 2011'deki yayınından önce, Ekim 2010'da gerçekleştirilen prova çekimlerine ait görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı. Aradan geçen 16 yıla rağmen büyük ilgi gören görüntüler, ikilinin karakterlerine hazırlık sürecini gözler önüne serdi.

Detaylar için 👇

Eşref Rüya oyuncuları Büşra Develi ve Çağatay Ulusoy’un birbirlerini takipten çıkardıkları yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Eşref Rüya oyuncuları Büşra Develi ve Çağatay Ulusoy’un birbirlerini takipten çıkardıkları yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Ancak Büşra Develi, yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Oyuncu, Çağatay Ulusoy ile birbirlerini takipten çıkarmadıklarını çünkü zaten başından beri sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ifade etti.

Detaylar için 👇

Uzak Şehir’in başrol Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi var mı sorusuna Birsen Altuntaş cevap verdi.

Uzak Şehir’in başrol Sinem Ünsal'ın yeni bir projesi var mı sorusuna Birsen Altuntaş cevap verdi.

Altuntaş, Sinem Ünsal'ın yeni projesi olmadığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın