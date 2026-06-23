Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz Hamlesinden Survivor Nagihan’ın Kupasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

X platformunda birçok kullanıcı, genç oyuncunun Daha 17’deki performansını değerlendirdi. Kimileri oyunculuğunu kimileri de güzelliğini övdü.

Ceren Ayruk’un Instagram hesabındaki takipçi sayısı da bu süreçte hızlı bir artış gösterdi. Oyuncunun hesabı 600 bin takipçiye ulaştı. Sosyal medyada Ceren Ayruk için yapılan yorumlar arasında “Yeni Serenay” benzetmesi de yer aldı. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer alabileceğini yazdı. Özellikle güzelliği, ekran ışığı ve oyunculuğuyla ilgili yapılan paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Ceren Ayruk’un Daha 17 ile birlikte yakaladığı çıkış, yaz sezonunun yeni yüzleri arasında öne çıkan isimlerden olduğunu kanıtladı.